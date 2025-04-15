الثلاثاء 15 أبريل 2025

أعلن بنك المغرب، يوم الاثنين 14 أبريل، إطلاق بوابة جديدة تتيح للمواطنين الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية التي تتعلق بهم بطريقة آمنة ومستقلة وفورية.

وأفاد بلاغ لبنك المغرب أن هذه المنصة التي تم إطلاقها على هامش معرض جيتكس إفريقيا (دورة 2025) المنعقد من 14 الى 16 أبريل بمراكش، تندرج في إطار عملية رقمنة المصالح ذات الاهتمام المشترك التي تقدمها شبكة بنك المغرب حاليا للمواطنين.

وتقدم البوابة، التي يمكن الولوج إليها عبر شبكة الأنترنت، ثلاث خدمات:

- معلومات عن الحسابات البنكية للزبون: يمكن الولوج إلى تفاصيل جميع حساباتهم البنكية المفتوحة سابقا لدى المؤسسات البنكية، بغض النظر عن وضعية هذه الحسابات (مفتوحة، مغلقة ...)،

- معلومات عن الحسابات البنكية للأشخاص المتوفين: في إطار تدبير الإراثة، يمكن للورثة أو الوكلاء أو الموصى لهم باستخدام البوابة الإلكترونية لطلب تفاصيل الحسابات البنكية للشخص المتوفى واستلامها من أي فرع من فروع بنك المغرب من اختيارهم،

- معلومات عن عوارض أداء الشيكات: يمكن لمصدري الشيكات استخدام البوابة الإلكترونية للحصول على معلومات بخصوص عوارض أداء الشيكات.

ولضمان الولوج الآمن إلى هذه المنصة الجديدة، يعتمد بنك المغرب على نظام التوثيق الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يقوم على استخدام وثائق الهوية الرسمية.

ويمكن الدخول إلى بوابة مستعملي المصالح ذات الاهتمام المشترك على عنوان PortailUsagers.Bankalmaghrib.ma.

(ومع: 15 أبريل 2025)