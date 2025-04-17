الخميس 17 أبريل 2025

شكلت الدورة الثالثة لـ "جيتكس إفريقيا"، المنعقدة من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، منصة متميزة للشركات الناشئة المبتكرة، حيث شاركت فيها 800 شركة ناشئة من دول مختلفة، في تأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في تطوير التكنولوجيا ودمقرطتها.

ويشكل هذا الحدث الرقمي والابتكاري الكبير، بالنسبة لهذه الشركات الناشئة، من بينها 260 شركة مغربية، فرصة ذهبية لعرض مشاريعها وأفكارها المبتكرة، وإبراز إمكانياتها وخبراتها في مجالات متعددة متعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وفي إطار دعمها لتطوير الشركات الناشئة المغربية وربطها بالأنظمة التكنولوجية العالمية لتعزيز حضورها على المستوى الدولي، أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مؤخرا مبادرة "Morocco 200"، والتي مكنت 200 شركة ناشئة مختارة من المشاركة في "جيتكس إفريقيا المغرب" بدعم مالي.

وقد نجح هذا المعرض الرقمي والابتكاري الكبير، الرامي إلى تعزيز حضور الشركات الناشئة المغربية والأجنبية على الساحة التكنولوجية العالمية، من خلال تنشيط التفاعل بينها وبين القطاعات العامة، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة القطاع الرقمي، في تحقيق أهدافه.

ومن بين الشركات الناشئة المغربية المشاركة، هناك شركة "المدرسة الذكية" (AI-SCHOOL)، وهي منصة للتعلم الإلكتروني، تقدم دروسا عن بعد، إلى جانب تكوينات باستخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي.

ويقول مسؤول عن هذه الشركة الناشئة، عمر آيت الحراج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: "هدفنا هو دمقرطة الذكاء الاصطناعي وتطويره ليكون في متناول أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية ورواد الأعمال، وبمختلف اللغات"، مشيرا إلى أن الشباب المغربي منخرط بجدية في المساهمة في الدينامية التي يشهدها المغرب لدعم الشركات الناشئة في المجال الرقمي.

وأوضح آيت الحراج، وهو مطور لحلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، أن الفكرة تتمثل في الاستفادة من هذه التكنولوجيات لتصميم مدن ذكية موجهة نحو المستقبل، أو لتطوير عدة مهن مثل الطب، والهندسة، والروبوتيك، وذلك من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وخدمات الإدارات.

واعتبر أن المشاركة في "جيتكس إفريقيا المغرب" تمثل فرصة كبيرة للظهور بشكل أفضل، ونسج علاقات وشراكات مع المهنيين والمستثمرين، مضيفا بالقول: "هذا المعرض الهام يمنحنا الحافز للاستمرار في تطوير عروضنا، والمشاركة السنة المقبلة بتقنيات وحلول جديدة".

من جهتها، تسعى الشركة الفرنسية الناشئة "Nellapp" إلى تدويل خدماتها ضمن نظام متعدد، حيث شاركت بدورها في "جيتكس إفريقيا المغرب" لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة.

وأوضح ميكائيل ميشوتشي، مؤسس شركة "Nellapp" أن هذه الأخيرة تعد منصة للتعلم الإلكتروني تروم تيسير تعلم المتدربين، من خلال مرافقة مخصصة، تساعد هيئات التكوين على إعداد ونشر محتوياتهم على الإنترنيت".

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو مساعدة المدارس وهيئات التكوين على رقمنة وتتبع المتعلمين، وكذلك تمكينهم من الولوج إلى محتويات ودعامات بيداغوجية".

(ومع: 17 أبريل 2025)