الجمعة 23 ماي 2025

تقوم المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من 15 إلى 30 ماي الجاري، بحملة تواصلية واسعة النطاق للتحسيس بأهمية التعليم الأولي في بناء شخصية الطفل.

وتهدف هذه الحملة التواصلية إلى التعبئة والتحسيس حول دور التعليم الأولي في بناء شخصية الطفل من أجل اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية قبل ولوجه إلى التعليم الابتدائي، وحث الأسر على الانخراط الفعال في تسجيل أبنائهم بين 4 و 6 سنوات في أقسام التعليم الأولي ابتداء من شهر أبريل.

في هذا السياق، يجري عقد لقاءات تواصلية وتنظيم أبواب مفتوحة بالمؤسسات التعليمية، تتمحور حول خدمات التعليم الأولي العمومي والمجاني الرامي إلى تحقيق تكافؤ للفرص بين جميع الأطفال بالوسطين الحضري والقروي، على اعتبار أن التعليم الأولي يعد لبنة أولى في المسار الدراسي للطفل وحقا من حقوقه.

في هذا السياق، يتم تنظيم أنشطة بعدد من الأندية والمهرجانات التربوية بمشاركة أطفال التعليم الأولي وآبائهم، وتعبئة وسائل الإعلام الوطنية والمحلية لاطلاعهم على التطورات والإنجازات المحققة، وكذا التحديات التي تعترض تعميم التعليم الأولي، ونشر وصلات للتعريف بالتجارب الناجحة في التعليم الأولي.

ومن بين إكراهات تعميم التعليم الأولي التي تسعى هذه الحملة التواصلية إلى بحثها في أفق تجاوزها، هناك وجود وحدات التعليم الأولي غير المهيكلة لاسيما بالأحياء الهامشية، وتقلص ساكنة العالم القروي بعدد من الجماعات الترابية بعمالة طنجة-أصيلة، وتعدد الشركاء المتدخلين في قطاع التعليم الأولي.

ووفق معطيات المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الاولي، يبلغ العدد الإجمالي للأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بالمديرية الإقليمية طنجة-أصيلة ما يفوق 40 ألف طفل، حوالي نصفهم من الإناث، يوجد حوالي 11 ألف من بينهم بوحدات التعليم الأولي العمومية، بينما يتكون العرض التربوي من 2578 حجرة يشرف عليها أكثر من 1953 مربي ومربية، وهو العرض الذي يتوقع أن يتعزز بافتتاح 29 حجرة جديدة في شتنبر 2025.

وتم على مستوى المديرية الإقليمية ابتكار نموذج فعال في تسيير وحدات التعليم الأولي، يقوم على النسيج الجمعوي المكون من 3 جمعيات محلية و3 جمعيات وطنية، وكذا إرساء نظام للتكوين موحد أساسي ومستمر لفائدة المربين بشراكة مع المؤسسة المغربية للتعليم الأولي.

(ومع: 23 ماي 2025)

