الثلاثاء 27 ماي 2025

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، يوم الاثنين 26 ماي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النساء في العالم القروي يمثلن حوالي 36 في المائة من المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي والريادة.

وأوضحت السيدة ابن يحيى، في معرض جوابها عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول "التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء"، أن برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، الذي تشرف عليه الوزارة، يستهدف تقوية قدرات النساء في مختلف جهات المملكة، مع تخصيص مواكبة خاصة للفئات في وضعية هشاشة.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا البرنامج مكن من مواكبة 13 ألف امرأة، وتمويل أزيد من 320 مشروعا نسائيا، مضيفة أن العدد الإجمالي للمستفيدات يبلغ 36 ألف امرأة، موزعات على مختلف جهات المملكة بمعدل 3000 مستفيدة لكل جهة، في إطار غلاف مالي إجمالي يناهز 386 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بـ 159 مليون درهم.

وأضافت أن هذا البرنامج يرتكز على التكوين في مجالات متنوعة، من بينها تدبير التعاونيات والمقاولات، وذلك بهدف تعزيز التطوير الذاتي، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت أيضا برامج للتكوين والمواكبة الحضورية شملت ست جهات من بينها فاس-مكناس، سوس-ماسة، الشرق، بني ملال-خنيفرة، الداخلة-وادي الذهب، ودرعة-تافيلالت.

كما أكدت السيدة ابن يحيى أن هذه الدينامية تشمل أيضا النساء في وضعية إعاقة، من خلال تعبئة شبكة مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني، والتي يبلغ عددها 1356 مركزا..

(ومع: 27 ماي 2025)