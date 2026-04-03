أعطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، الأربعاء، انطلاقة برنامج "أجيال النزاهة"، الذي يهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية المدنية لدى التلاميذ، من خلال مقاربة تربوية مبتكرة وتفاعلية.

وينفذ هذا البرنامج من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويعتمد على مقاربة تجمع بين الأنشطة الفنية والثقافية واللقاءات المباشرة داخل الوسط المدرسي، بما يساهم في تبسيط مفاهيم النزاهة ومكافحة مختلف أشكال الفساد، داخل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تشجع على التفكير النقدي وحرية التعبير والمشاركة الإيجابية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، عبد اللطيف الأصفر، أن هذا البرنامج يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لخارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التربية على القيم وتطوير الأنشطة الموازية.

وأضاف أن البرنامج يأتي أيضا في سياق الجهود المتواصلة للأكاديمية لتطوير برامج المواطنة، وإحداث الأندية التربوية، وإرساء شراكات نوعية.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أهمية هذا الورش التربوي في إغناء الحياة المدرسية، من خلال اعتماد مقاربة تربوية ترتكز على التكوين والتحسيس، وتشجيع التعبير الفني والإبداعي، وتوفير موارد بيداغوجية ملائمة.

من جانبها، أوضحت ممثلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نعيمة بنواكريم، أن هذا البرنامج يندرج في إطار الاستراتيجية الخماسية الجديدة للهيئة (2025-2030)، التي تعتبر التربية والتكوين المدخل الأكثر استدامة ونجاعة للوقاية من الفساد.

وأكدت أن المدرسة المغربية تشكل فضاء أساسيا لإعداد مواطنين مسؤولين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ ثقافة احترام القانون، فضلا عن دورها في نقل القيم الأخلاقية وروح المواطنة إلى الناشئة، عبر أنشطة تفاعلية وأساليب تربوية مبتكرة.

ويمثل إطلاق برنامج "أجيال النزاهة" بجهة درعة-تافيلالت مرحلة جديدة في مسار تنزيله على الصعيد الوطني، بعد تفعيله على مستوى الأكاديميتين الجهويتين لجهتي فاس-مكناس والدار البيضاء-سطات.

(ومع:02 أبريل 2026)

