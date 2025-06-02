دعم 90 مشروعا فنيا متنوعا في مجالات الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية برسم الدورة الأولى لسنة 2025

الثلاثاء 3 يونيو 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن رصد 7 ملايين 970 ألف درهم لدعم 90 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية برسم الدورة الأولى لسنة 2025.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال الموسيقى والأغنية و الفنون الاستعراضية والكوريغرافية اجتمعت في الفترة ما بين 22 أبريل و 15 ماي 2025 للبت في الملفات المترشحة لدعم المشاريع الفنية، وتدارست ما مجموعه 315 مشروعا، وقررت دعم 90 مشروعا منها.

وتوزعت المشاريع المدعمة بين الإنتاج الموسيقي والغنائي (85 مشروعا بقيمة 48ر7 مليون درهما)، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي (ثلاثة مشاريع بقيمة 360 ألف درهما)، والفنون الكوريغرافية والاستعراضية (مشروعان بقيمة 130 ألف درهما، فيما لم يتم دعم أي مشروع في مجالي المشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية، والإقامات الفنية.

وتشكلت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال الموسيقى والأغنية وفنون العرض والفن الكوريغرافي من كل من سمير بحاجين رئيسا وعضوية السيدتين والسادة نجية العطاوي، ولمياء عزيزي، ويونس الطالب، وعبد الرحمان الحفيض، ومحمد دامو، وكريم اشور، ومحمد مزوزي، ويونس غوتى.

(ومع: 02 يونيو 2025)