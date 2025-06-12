الخميس 12 يونيو 2025

تنظم جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري بسلا، الدورة الحادية عشر للأيام الوطنية لنزهة الملحون، وذلك تحت شعار "الاعتناء بأهل الملحون.. وفاء-تنمية-استدامة".

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذه الدورة التي تنظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تهدف إلى توسيع قاعدة المهتمين بفن الملحون وتسليط الضوء على جوانبه الفنية والشعرية، مع تشجيع الإبداع الفني لدى الممارسين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تحمل اسم الفقيد عبد الرحمان الكرومبي، احتفاء بهذا الفاعل الثقافي والجمعوي الذي يعد "ذاكرة سلا الثقافية والتراثية بامتياز".

وتتضمن برمجة هذه الدورة تنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك ندوات فكرية، وعروض فنية، وتوقيعات إصدارات، وورشات تكوينية في النظم والإنشاد والعزف.

وعلى غرار الدورات السابقة، ستختتم الدورة فعالياتها بجولة تقليدية بالقوارب على ضفاف نهر أبي رقراق، في تجربة تجمع بين جمال الطبيعة المغربية وعمق الفن الأصيل.

يذكر أنه تم إدراج الملحون ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وذلك خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، التي عقدت أشغالها خلال الفترة ما بين 4 و9 دجنبر 2023 في كاساني بجمهورية بوتسوانا.

ويعد الملحون تعبيرا شعريا-موسيقيا مغربيا عريقا نشأ في منطقة تافيلالت بالجنوب الشرقي للمغرب، حيث تطور في البداية داخل الزوايا في المنطقة، ثم انتشر تدريجيا ووصل إلى المراكز الحضرية الكبرى، حيث كان مرحبا به بشكل أساسي ومؤدى داخل نقابات الحرفيين في المدن العتيقة.

(ومع: 12 يونيو 2025)

