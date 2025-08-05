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Marché du travail au T2-2025 : 5 régions abritent 72,3% des actifs âgés de 15 ans et plus

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات ضمت %72,3 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,2% من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,6%)، وجهة مراكش-آسفي (13%)، وجهة فاس-مكناس (11,8%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,7%).

وبحسب المصدر ذاته، فإن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (43,4%). ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,9%)، وجهات الجنوب (46,6%)، وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4%)، وجهة مراكش-آسفي (43,9%).

بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (39,7%)، وجهة درعة-تافيلالت (40,1%)، وجهة سوس-ماسة (40,4%)، وجهة الشرق (40,4%).

وفي ما يتعلق بالبطالة، فإن 72,3% من العاطلين يتمركزون بخمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,5% من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14,8%)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,1%)، وجهة الشرق (10,7%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8,2%).

وسجلت أعلى مستويات البطالة بجهات الجنوب (25,7%)، وجهة الشرق (21,1%). وبحدة أقل، تفوق جهتان المعدل الوطني (12,8%)، ويتعلق الأمر بجهتي فاس-مكناس (16,2%) والدار البيضاء-سطات (14,7%).

بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات درعة-تافيلالت، ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، على التوالي 6,4% و7,5% و8,9%.

(ومع: 05 غشت 2025) 

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