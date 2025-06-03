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Banques : un réseau total de 5.701 agences en 2024

أفاد بنك المغرب بأن شبكة الوكالات البنكية على الصعيد الوطني بلغت 5 الاف و701 وكالة عند متم السنة الماضية، مقابل 5 الاف و814 وكالة خلال سنة 2023.

وأوضح بنك المغرب، في وثيقة حول انتشار الوكالات البنكية على الصعيد الوطني برسم سنة 2024، أن هذا العدد جاء عقب افتتاح 39 وكالة جديدة وإغلاق 152 وكالة أخرى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد وكالات الأبناك التقليدية بلغ، خلال السنة الماضية، 5 الاف و486 وكالة، مقابل 206 وكالات للبنوك التشاركية، و9 وكالات للأبناك الخارجية.

وبحسب التوزيع الجهوي لهذه الوكالات، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بألف و612 وكالة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (854)، ثم فاس-مكناس (665)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (545)، وجهة الشرق (504)، ومراكش-آسفي (500)، وسوس-ماسة (420)، وبني ملال-خنيفرة (291)، ودرعة-تافيلالت (147)، والعيون-الساقية الحمراء (73)، وكلميم-واد نون (58)، والداخلة-وادي الذهب (32).

(ومع: 02 يونيو 2025)

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