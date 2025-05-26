الجمعة 23 ماي 2025

تقوم بعثة من شركات قطاع البناء والأشغال العمومية التابعة لجهة فالنسيا، حاليا، بمهمة استكشافية في المغرب، بمبادرة من المعهد الفالنسي لتنافسية المقاولات "IVACE+i International".

وتندرج هذه المهمة في إطار خطة الترويج الخارجي للمعهد، التي تهدف إلى تعزيز حضور الشركات الفالنسية في الأسواق الدولية، بحسب ما أوضحته المديرة العامة لريادة الأعمال والتدويل، إستر أوليفاس.

وأبرزت المسؤولة الإسبانية أن اختيار المغرب يعود إلى آفاق نموه الاقتصادي المطرد، والفرص التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك، وهو ما من شأنه تسريع مشاريع التحديث الحضري وتطوير البنيات التحتية بالمملكة.

وقالت السيدة أوليفاس إن "المغرب يشكل سوقا واعدا بالنسبة لشركات منطقتنا، بالنظر إلى المشاريع الكبرى المرتقبة خلال السنوات المقبلة، فضلا عن دوره الاستراتيجي كجسر نحو أسواق إفريقية أخرى"، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد للمستثمرين الإسبان بالسوق المغربية.

وأضافت أن المغرب، الشريك التجاري التاريخي لجهة فالنسيا، يعد أيضا بوابة نحو مناطق اقتصادية تشهد نموا متسارعا، خاصة في شرق وجنوب القارة الإفريقية، بفضل دينامية التحديث والانفتاح الاقتصادي المتزايد.

وتتضمن هذه المهمة الاستكشافية، التي تنظم بتنسيق مع تمثيلية معهد "IVACE+i International" بالدار البيضاء، لقاءات ثنائية مخصصة تجمع بين الشركات الإسبانية وعدد من نظيراتها المغربية.

(ومع: 23 ماي 2025)

