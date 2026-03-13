الجمعة 13 مارس 2026

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 12 مارس، إن صادرات منتجات الصناعة التقليدية حققت مستوى قياسيا عام 2025 بلغ مليار و232 مليون درهم.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن صادرات القطاع انتقلت من 792 مليون درهم سنة 2019 إلى مليار و 232 مليون درهم سنة 2025، مبرزا أن في طليعة الدول المستوردة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 49 في المائة، وفرنسا بنسبة 10,5 في المائة.

وأضاف أن القطاع يساهم في التشغيل بحوالي 20 في المائة من اليد العاملة، (يشغل النساء أساسا بنسبة تأنيث تصل إلى 54 في المائة)، مسجلا أن القطاع يساهم في الناتج الوطني الخام بنسبة 7 في المائة، وفي التصدير بنسبة 7,6في المائة، وب 10 في المائة من مداخيل القطاع السياحي، وفي توظيف أصحاب الشهادات بنسبة إدماج تصل إلى 85 في المائة.

ولفت إلى أن ورش الدولة الاجتماعية في شقه المرتبط بالتغطية الصحية مكن الصناع التقليديين من الاستفادة، وأعطى ضمانات للصانع التقليدي للاشتغال في ظروف أحسن ومكن من خلق بيئة إيجابية داعمة للانتاج.

