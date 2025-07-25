صدور قرارات عامة جديدة تهم معادلة مجموعة من الشهادات المسلمة من الجامعات الأجنبية

الجمعة 25 يوليو 2025

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصدور قرارات عامة جديدة تهم معادلة مجموعة من الشهادات المحصل عليها بالخارج، وذلك في إطار تبسيط مسطرة معادلة الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية.

وذكر بلاغ للوزارة، يوم الخميس 24 يوليوز، أنه "ترصيدا لمساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الرامية إلى تبسيط وتسريع مسطرة معادلة الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7422 مؤرخ في 17 يوليوز 2025، قرارات السيد الوزير تحت أرقام 1687.25 و1688.25 و1689.25 و1690.25 و1691.25، مؤرخة في فاتح يوليوز 2025، تهم معادلة شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه وكذا شهادات مهندس، المحصل عليها بكل من مملكة إسبانيا، ومملكة بلجيكا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية".

وأوضح المصدر ذاته أن شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المسلمة من الجامعات العمومية بالبلدان سالفة الذكر تعادل مثيلاتها المسلمة من الجامعات المغربية، شريطة أن تكون الشهادات المعنية شهادات وطنية "Des diplômes étatiques"، ومحضرة بصفة منتظمة، مبرزا أنه يتعين لإثبات استيفاء هذا الشرط الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت الإقامة أثناء الدراسة بالبلد المعني.

وأضاف أنه بخصوص الشهادات المحصل عليها في التخصصات الهندسية تعادل الشهادات المخولة لحمل لقب "مهندس" المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام بالبلدان المذكورة أعلاه، دبلوم "مهندس دولة" المسلم من الجامعات المغربية.

وأكد، في هذا الصدد، ضرورة مراعاة أن تكون هذه الشهادات شهادات عمومية "Diplômes étatiques"، ومحضرة بكيفية منتظمة، مبينا أنه يتعين لإثبات استيفاء هذا الشرط الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت الإقامة أثناء الدراسة بالبلد المعني، وأن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن 5 سنوات بعد الحصول على شهادة الباكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

وبناء، عليه، تسجل الوزارة، تعادل الشهادات المسلمة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية بالدول سالفة الذكر، والمستوفية للشروط أعلاه، مثيلاتها المسلمة من الجامعات العمومية المغربية، وذلك في نفس التخصصات. وأشارت إلى أنه سبق للوزارة أن أصدرت قرارات عامة تهم شهادات ودبلومات محصل عليها من بعض الدول، كما أنها تكثف مجهوداتها قصد إعداد قرارات عامة تتعلق بالشهادات المسلمة من دول أخرى.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تهيب بالمرتفقات والمرتفقين المعنيين الاطلاع على قرارات المعادلة المشار إليها أعلاه قصد التثبت من استيفاء شهاداتهم للشروط المطلوبة، وذلك عبر الجريدة الرسمية عدد 7422 المؤرخة في 17 يوليوز 2025 سالفة الذكر، أو عبر الرابط الإلكتروني: https://www.enssup.gov.ma/en/publications/ categories/equivalence

(ومع: 25 يوليوز 2025)

