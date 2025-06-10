الثلاثاء 10 يونيو 2025

تنظم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بشراكة مع جامعة بيكاردي جول فيرن (UPJV) بفرنسا، الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر المتوسطي لأنظمة التحكم والأتمتة (Mediterranean Control and Automation -MED'25) بين 10 و13 يونيو بمدينة طنجة.

ويعود هذا الحدث العلمي والتكنولوجي الدولي المتميز لينعقد للمرة الثانية بالمغرب، بعد النجاح الكبير للدورة العشرين التي استضافتها مدينة مراكش في عام 2010، مؤكدا بذلك الاعتراف الدولي المتزايد بدور المغرب الريادي ومكانة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان في مجالات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.

وأكدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، في بلاغ صحافي، أن هذه النسخة من المؤتمر ستشهد مشاركة أكثر من 150 باحثا وخبيرا من 34 دولة من القارات الخمس، والذين سيقدمون أحدث أبحاثهم وابتكاراتهم، بعد أن خضعت لمراجعة دقيقة وتقييم صارم من قبل لجنة علمية دولية متخصصة.

كما سيتم نشر جميع الأوراق العلمية المقبولة على المنصة العالمية المرموقة IEEE (معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات)، والتي تضم أكثر من 6 ملايين وثيقة علمية، وفق المصدر نفسه.

وسيناقش المشاركون خلال أيام المؤتمر آخر التطورات والمستجدات في مجالات عدة، من بينها التحكم الآلي (الأوتوماتيك)، والروبوتات، والأمن السيبراني، والمركبات ذاتية القيادة، والطاقة، والصحة، والطيران، والصناعات الغذائية، وغيرها من التطبيقات الصناعية والاجتماعية ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

من خلال تنظيم المؤتمر الدولي MED’25، تؤكد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان (ENSA) دورها الأساسي كمؤسسة رائدة في تعزيز مكانة المغرب العلمية على المستوى العالمي، والتزامها بالابتكار المسؤول والانفتاح على التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

(ومع: 10 يونيو 2025)