الثلاثاء 22 يوليو 2025

أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، يوم الاثنين 21 يوليوز بمجلس النواب، بأن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين على الصعيد الوطني يبلغ 92 مؤسسة، يستفيد منها 7900 مسن ومسنة.

وأبرز السيد الرشيدي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "النهوض بحقوق الأشخاص المسنين"، أنه تشتغل 71 مؤسسة في مجال الرعاية والتكفل الدائم بالأشخاص المسنين، فضلا عن النوادي النهارية التي توفر للمسنين الرعاية الصحية الأولية، والأنشطة الثقافية والرياضية.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية البعد المتعلق بتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، الذي يندرج ضمن تصور شامل للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، إلى جانب خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023 - 2030، التي تروم جعل الشيخوخة "بداية مسار" جديد، وتثمين الخبرات التي اكتسبها المسنون ونقلها للأجيال الجديدة، بشكل تطوعي أو بمقابل، "انطلاقا من القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

كما أشار إلى إطلاق اللقاءات الجهوية حول حقوق الأشخاص المسنين، التي عقد أولها في الدار البيضاء، على أن يعقد اللقاء الجهوي المقبل في شتنبر المقبل بمدينة طنجة، مؤكدا أن هذه اللقاءات تروم صياغة رؤية جديدة بشأن النهوض بأوضاع المسنين.

(ومع: 22 يوليوز 2025)