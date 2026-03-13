الجمعة 13 مارس 2026

عطلة استثنائية بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الإثنين 23 مارس بمناسبة عيد الفطر المبارك

تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه " بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه".

(ومع: 13 مارس 2026)