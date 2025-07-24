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La Gambie réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et son plein appui au plan d’autonomie comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste

جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت يوم الأربعاء 23 يوليوز بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، التأكيد على "دعم غامبيا للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها بما في ذلك منطق الصحراء"، معربا مجددا عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية".

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي ب" التوافق الدولي المتنامي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه"، مذكرا بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير 2020"، وهي أول قنصلية عامة بالمدينة.


(ومع: 23 يوليوز 2025)  
 

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