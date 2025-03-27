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فاس تستضيف منتدى الأعمال "إفريقيا – المتوسط" (AfricaMed) يومي 20 و 21 ماي المقبل

تحتضن مدينة فاس يومي 20 و 21 ماي المقبل، الدورة الثانية لمنتدى الأعمال "إفريقيا – المتوسط" (AfricaMed) التي تعتبر منصة للتبادل تجمع فاعلين اقتصاديين وسياسيين ومؤسساتيين من القارة الإفريقية وباقي العالم.

ويهدف المنتدى، المنظم بمبادرة من البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا ، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، تحت شعار "ربط إفريقيا بالعالم، استثمار، ابتكار، تأثير"، إلى خلق جسور بين القارة الإفريقية وبقية العالم وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارات المتقاطعة ونقل التكنولوجيا.

وينتظر أن يعرف هذا اللقاء الدولي مشاركة ما لا يقل عن 500 مشارك ضمنهم ممثلو حكومات ومستثمرون ومقاولون وصناديق للتمويل من 60 بلدا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاركين في هذا الحدث سيستكشفون آفاقا جديدة في مختلف الميادين التي تهم التكنولوجيا والابتكار الرقمي والطاقات المتجددة، والفلاحة والصحة والصيدلة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية وبالبناء والأشغال العمومية، والمالية والخدمات المالية، والسياحة المستدامة.

(ومع: 27 مارس 2025)

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