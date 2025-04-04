الجمعة 4 أبريل 2025

أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024.

وذكر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في بلاغ له، أن الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لهذه السنة، تشمل عشرة أصناف من الجوائز هي "الجائزة الوطنية للإبداع الأدبي الأمازيغي" و"الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث"، و"الجائزة الوطنية للتطبيقات والموارد الرقمية"، و"الجائزة الوطنية للترجمة"، و"الجائزة الوطنية للإعلام والاتصال".

كما تشمل أصناف الجائزة "الجائزة الوطنية للمخطوط الأمازيغي" و"الجائزة الوطنية للأغنية الأمازيغية" (الأغنية التقليدية، والأغنية العصرية)، و"الجائزة الوطنية للفيلم الأمازيغي"، و"الجائزة الوطنية للمسرح"، وكذا "الجائزة الوطنية للرقص الجماعي".

وإضافة إلى الأصناف العشر المذكورة، يمنح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أيضا "الجائزة التقديرية للثقافة الأمازيغية" التي تمنح للأشخاص غير المنتمين للمعهد على وجه التقدير والتكريم والاعتراف بأهمية الأعمال والإبداعات والمنجزات ذات الإسهام المتميز في مجال النهوض بالأمازيغية.

ويمكن الاطلاع على الشروط المطلوبة للترشح لكل صنف من أصناف الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية على الموقع الإلكتروني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على أن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو يوم 30 أبريل الجاري.

(ومع: 04 أبريل 2025)