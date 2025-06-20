فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات في دورتها ال45

الجمعة 20 يونيو 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة ـ عن فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات في دورتها الخامسة والأربعين.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الجائزة التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنقيب عن التراث المخطوط بالمملكة، تهم التراث المغربي المخطوط المكتوب باللغة العربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني.

وأوضح المصدر ذاته أن الجائزة تتضمن صنفين أولهما "الكتب المخطوطة" ويشمل المؤلفات والتقاييد، والمذكرات الشخصية والكناشات العلمية، ومجموعات الفتاوى أو الرسائل، ودواوين الأشعار والمجموعات الموسيقية، وكنانيش الملحون وسائر ما هو مخطوط، سواء أكان مجرد كتابات في أوراق منفصلة أو مجمعا في دفاتر، وذلك باللغة العربية أو الأمازيغية أو التعبير الحساني.

أما الصنف الثاني فيشمل "الوثائق المخطوطة" بما في ذلك الظهائر السلطانية، والرسائل الرسمية أو الشخصية أو الرسوم العدلية والمحاسبات والإجازات العلمية وشهادة الأنساب وغيرها.

وحسب البلاغ، سيتم منح جوائز تقديرية موزعة بين الجهات الاثنتي عشر للمملكة ويحدد مبلغها في ثلاثين ألف (30.000) درهم. كما سيتم منح جائزة وطنية كبرى لأحسن المخطوطات الفائزة بالجوائز التقديرية، وتحدد قيمتها في 100.000 درهم.

وشددت الوزارة على أنها تلتزم بضمان سلامة المخطوطات والوثائق المشاركة إلى غاية إعادتها لمالكيها بعد رقمنتها بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشيف المغرب، بغرض إتاحة نسخها الرقمية للباحثين.

ودعت الوزارة مالكي المخطوطات أو الوثائق الراغبين في المشاركة في هذه الجائزة إلى إيداع مشاركاتهم بالمديريات الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة، مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة بنكية لرقم الحساب البنكي الخاصة بمالك المخطوط، على أن يتسلم المشارك وصل إيداع مختوم من طرف المصلحة المختصة.

وذكر البلاغ بأن على المشارك توقيع عقد التزام عند إيداعه لملف المشاركة بالمصلحة المختصة، يلتزم فيه بأن المخطوطات أو الوثائق المشاركة هي في ملكيته الخاصة، ولم يسبق له المشاركة بها في دورات سابقة، أو مراكز أخرى، أو من طرف شخص آخر.

وتمتد فترة إيداع المخطوطات والوثائق إلى غاية 31 يوليوز 2025.

(ومع: 20 يونيو 2025)

