Logo Logo
Ouverture des candidatures pour le 5e Festival national des amateurs du théâtre

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة، عن فتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح، الذي ستحتضنه مدينة مراكش من 14 إلى 19 يونيو القادم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن على الفرق المسرحية الهاوية الراغبة في المشاركة في مسابقة المهرجان، موافاة قسم المسرح بمديرية الفنون، بملفات الترشيح خلال الفترة الممتدة من 21 أبريل الجاري إلى 09 ماي المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأضاف المصدر ذاته أن ملف الترشيج يتضمن طلب المشاركة، وتسجيلا على حامل إلكتروني للمسرحية المرشحة، وبطاقة تقنية عن المسرحية، وملصقها، والملف القانوني للفرقة.

وحسب البلاغ، يتعين إرسال الملفات إلى "قسم المسرح – مديرية الفنون، 17، شارع ميشلفن، أكدال، الرباط"، والاتصال بالرقم الهاتفي 0537274064 لمزيد من المعلومات.

(ومع: 22 أبريل 2025)

آخر الأخبار

الدعوة ببنجرير إلى تجاوز الصعاب التي تعيق التكامل العربي في قطاع التعدين

المغرب يطلق برنامجا بقيمة 28 مليار درهم في إطار رؤية "مطارات 2030"

الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في دورته الـ 17 يطمح لاستقبال أزيد من مليون زائر

المغرب في صميم مشروع عالمي لليونسكو يهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالممارسات الغذائية

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق موقعا إلكترونيا جديدا بمواصفات تفاعلية تواكب التحولات الرقمية

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي