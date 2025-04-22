الثلاثاء 22 أبريل 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة، عن فتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح، الذي ستحتضنه مدينة مراكش من 14 إلى 19 يونيو القادم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن على الفرق المسرحية الهاوية الراغبة في المشاركة في مسابقة المهرجان، موافاة قسم المسرح بمديرية الفنون، بملفات الترشيح خلال الفترة الممتدة من 21 أبريل الجاري إلى 09 ماي المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأضاف المصدر ذاته أن ملف الترشيج يتضمن طلب المشاركة، وتسجيلا على حامل إلكتروني للمسرحية المرشحة، وبطاقة تقنية عن المسرحية، وملصقها، والملف القانوني للفرقة.

وحسب البلاغ، يتعين إرسال الملفات إلى "قسم المسرح – مديرية الفنون، 17، شارع ميشلفن، أكدال، الرباط"، والاتصال بالرقم الهاتفي 0537274064 لمزيد من المعلومات.

(ومع: 22 أبريل 2025)