الخميس 26 يونيو 2025

افتتحت مساء الأربعاء 25 يونيو بأيت ملول، فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي للفلكلور التقليدي، وذلك بمشاركة فرق تمثل مختلف الألوان الفنية المغربية والعالمية.

وتعرف هذه الدورة المنظمة من قبل جمعية فلامون للفن و التنمية السوسيو-ثقافية، بشراكة مع منظمة "CIOFF MAROC" و جهة سوس ماسة وجماعة أيت ملول، حضور فرق فنية من إيطاليا، فرنسا، جزر القمر و صربيا، إلى جانب مشاركة فرق تمثل فنون أحواش ، الروايس، إسمكان، عيساوة والدقة المراكشة.

وتميز حفل الافتتاح هذا الحدث التراثي، بعروض فنية فلكلورية أبدعت في تقديمها كل من مجموعة بنات عيساوة (المغرب )، الرايس هشام اشتوك (المغرب )، مجموعة جزر القمر، فرقة BOLEC – (صربيا)، ومجموعة" Sbadiératori dei rioni di Cori" ( إيطاليا).

وتهدف هذه التظاهرة الثقافية الممتدة إلى غاية 28 يونيو الجاري، إلى المساهمة في التعريف بالفنون الشعبية والتراث الثقافي و الفني المحلي على المستوى الوطني و الدولي، وكذا تسليط الضوء عليها وخلق فرصة لتبادل التجارب بين الفرق المحلية و الدولية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت مديرة المهرجان، شامة الزهراني، إن هذا المهرجان، يروم إلى جانب تنشيط الحركة الثقافية والفنية والسياحية لجهة سوس ماسة، المساهمة في إبراز دور الفن في نسج قيم التسامح والسلام، وتثمين الموروث الثقافي والفني، إضافة إلى تشجيع السياحة الثقافية ودعم الفرق الفنية المحلية.

وأضافت أن دورة هذه السنة ستركز على أهمية البحث العلمي في الحفاظ على التراث من خلال تنظيم ملتقى دولي حول الفنون الشعبية، إلى جانب أربع تكوينات بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حول المشاركة المواطنة للشباب و دور المجتمع المدني في الترافع.

وستشهد برمجة الدورة السابعة للمهرجان الدولي للفلكلور التقليدي، تنوعا كبيرا من حيث الفقرات و الأنشطة، حيث سيحتضن المركز الثقافي لأيت ملول سهرات فنية تراثية إلى جانب تنظيم أنشطة فنية متنوعة بساحة مولاي عمر بأيت ملول و كورنيش مدينة أكادير .

وفي نفس السياق، سيحتضن المركب الثقافي خير الدين بمدينة أكادير مائدة مستديرة حول دور السياحة الثقافية في التنمية الاقتصادية وستكون الفعاليات المدنية والمثقفين بمدينة أيت ملول على موعد مع ماستر كلاس حول فنون التراث الشعبي، الرقص و الأزياء و الإبداع الحي.

(ومع: 26 يونيو 2025)