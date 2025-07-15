فعاليات الدورة ال12 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان من 17 إلى 19 يوليوز الجاري

الثلاثاء 15 يوليو 2025

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليوز الجاري بكل من بركان والسعيدية، فعاليات الدورة ال12 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ للمديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق أن هذه التظاهرة تسعى إلى تثمين الموروث الثقافي اللامادي المغربي وصون الذاكرة الفنية الجماعية، وذلك انسجاما مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل المهرجانات الثقافية منصة لتسويق إمكانيات الجهة ورافعة لتنميتها.

وأشار إلى أن هذه الدورة، المنظمة بتعاون مع عمالة إقليم بركان والمجلسين الإقليمي والجماعي لبركان، تحت شعار "الفنون الشعبية ببركان.. جسر التواصل وملتقى الثقافات"، خصصت حيزا مهما للاحتفاء بالفنون الشعبية الإفريقية، وذلك في إطار مواكبة الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في محيطه الخارجي وعلاقته التاريخية والثقافية الوطيدة بإفريقيا.

وستعرف الدورة مشاركة أزيد من 25 فرقة محلية ووطنية ودولية بين بركان والسعيدية، بالإضافة إلى برنامج غني ومتنوع موجه لفائدة الشباب والأطفال على مدى ثلاثة أيام.

كما تمت برمجة ندوة علمية يشارك فيها أساتذة جامعيون من ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى الاحتفاء بكنوز بشرية وتكريمهم عن مساهمتهم في حفظ التراث الثقافي غير المادي ونقله للأجيال اللاحقة.

(ومع: 15 يوليوز 2025)

