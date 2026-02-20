فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية

الجمعة 20 فبراير 2026

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، عن إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية، التي تنظم في إطار فعاليات الدورة الـ31 من المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي ستحتضنه مدينة الرباط في الفترة ما بين 30 أبريل و10 ماي 2026.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة في وجه الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، من خلال تقديم نص سردي باللغة العربية أو الأمازيغية أو الفرنسية أو الإنجليزية يعالج موضوع "التضامن"، وذلك في أجل أقصاه 12 أبريل 2026.

وأضاف المصدر ذاته أنه يشترط في الأعمال المشاركة أن تكون إبداعا أصليا غير مستعار أو منقول أو مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي، وألا يكون قد سبق تتويجه في مسابقات أخرى.

وحسب المصدر ذاته، يتعين على المشاركين إرسال أعمالهم عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) مرفقة بملف ترشيح يتضمن سيرة ذاتية، وصورة عن بطاقة التعريف الوطنية، وصورة فوتوغرافية حديثة، بالإضافة إلى "إشهاد" ملكية النص مصادق عليه يثبت عدم حصول العمل على جائزة سابقة.

وستقوم لجنة تحكيم مكونة من مختصين باختيار أفضل النصوص وتحديد الفائز الأول في كل صنف من أصناف المسابقة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين الأربعة وتتويجهم خلال حفل رسمي ينظم ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.

