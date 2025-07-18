فعاليات مهرجان العسل والمنتوجات المجالية بأكادير إداوتنان

الجمعة 18 يوليو 2025

انطلقت يوم الخميس 18 يوليوز بجماعة أقصري بعمالة أكادير إداوتنان، فعاليات مهرجان العسل والمنتوجات المجالية، وذلك تحت شعار "اكتشاف أسرار العسل وتعزيز السياحة الجبلية".

وبالمناسبة تمت إقامة معرض لمنتوجات العسل وبعض المنتوجات المجالية والصناعات التقليدية التي تزخر بها المنطقة والمناطق المجاورة.

ويضم المعرض أروقة متنوعة لعرض أجود أنواع العسل، إلى جانب مشتقات النحل، الزيوت العطرية، الأعشاب الطبية، والمنتوجات التقليدية.

ولتشجيع النشاط السياحي في المنطقة، انفتحت اللجنة المنظمة على الوحدات السياحية المحلية، حيث خصصت لها جناحا في المعرض قصد ترويج خدماتها، والتعريف بمنتوجاتها ذات الصلة بالسياحية الجبلية.

وتميز افتتاح هذا المهرجان الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بتنظيم سباق الدراجات الجبلية على مسافة 60 كلم، وذلك تحت إشراف عصبة سوس لسباق الدراجات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للدراجات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مدير المهرجان، الصديق بوركاح، إن هذه التظاهرة تعرف مشاركة أزيد من 60 تعاونية تنشط غالبيتها في مجال إنتاج وتثمين منتوج العسل، مشيرا إلى أن هذا الحدث يتميز بتنظيم مجموعة من الأنشطة الموازية ذات الطابع الرياضي و الاجتماعي.

وأضاف أن فعاليات هذه الدورة تعرف أيضا تنظيم مجموعة من اللقاءات التكوينية لفائدة العارضين والمهنيين، إلى جانب ورشات مخصصة للأطفال.

ومن المقرر، تنظيم جولة جبلية مشيا على الأقدام مفتوحة في وجه زوار المهرجان من المغاربة والأجانب، إلى جانب تنظيم جولة جبلية ركوبا على الخيول.

كما سيتم تنظيم سهرات فنية طيلة أيام المهرجان، بمشاركة ألمع نجوم الأغنية الأمازيغية والشعبية، وفرق فلكلورية وموسيقية محلية.

وبالموازاة مع الأنشطة الثقافية والتجارية والرياضية والترفيهية، تم إطلاق حملة طبية طيلة أيام المهرجان تحت إشراف المديرية الإقليمية للصحة.

يشار إلى أن هذا المهرجان الممتد إلى غاية 19 يوليوز الجاري، ينظم من طرف جمعية "إمال للثقافة والسياحة" بدعم من ولاية جهة سوس ماسة.

(ومع: 18 يوليوز 2025)