قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم

الاثنين 4 غشت 2025

عززت مجموعة العمران انخراطها الميداني في خدمة مغاربة العالم من خلال سلسلة من المبادرات المتكاملة، تأتي في صدارتها المشاركة في قافلة التعمير والإسكان، باعتبارها أبرز محطات برنامج القرب خلال صيف 2025.

وأشارت مجموعة العمران، في بلاغ صحافي، بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيداً لالتزامها الدائم بخدمة مغاربة العالم، وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني الخاص بمواكبة الجالية المغربية خلال فترة الصيف، تشارك مجموعة العمران، بتنسيق وثيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في قافلة التعمير والإسكان المنظمة عبر مختلف جهات المملكة خلال صيف 2025.

وأشار البلاغ إلى ان قافلة التعمير والإسكان تشكل إحدى المبادرات الميدانية البارزة التي تنخرط فيها مجموعة العمران خلال صيف 2025، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القرب من مغاربة العالم والمواطنين المقيمين بالمغرب، مبرزة أن القافلة انطلقت أمس السبت من مدينة طنجة، لتجوب عشر مدن مغربية من الشمال إلى الجنوب، في جولة وطنية تمتد على مدى عشرين يوماً، وتشكل محطة محورية ضمن برنامج القرب الصيفي.

وقد تم تجهيز هذه القافلة في شكل وكالة متنقلة مجهزة بالكامل، تستقبل المواطنين وتضع رهن إشارتهم فضاء للتوجيه والاستشارة، والتواصل المباشر مع أطر المجموعة وممثلي الوزارة الوصية، كما توفر القافلة معلومات شاملة حول العروض العقارية المتوفرة، وفرص الاستثمار، وكذا البرامج العمومية ذات الصلة، وفي مقدمتها “برنامج الدعم المباشر للسكن”.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العمران التي تضع المواطن داخل أرض الوطن وخارجه، في صلب أولوياتها، من خلال مواكبة ميدانية فعالة تمكّن جميع المغاربة من التعرف على العروض العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف جهات المملكة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن حملة تواصلية صيفية أطلقتها المجموعة من 6 يونيو إلى 10 شتنبر 2025 بهدف تعزيز التواصل مع الجالية المغربية، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتوفير خدمات القرب عبر مختلف نقاط الاتصال، سواء بالمراكز الحدودية، أو داخل شبكة الوكالات، أو عبر المنصات الرقمية.

في هذا الإطار، حرصت مجموعة العمران، وفق البلاغ ذاته، على اتخاذ سلسلة من التدابير العملية لضمان حسن استقبال ومواكبة المواطنين، من بينها تفعيل فضاءات الاستقبال والتوجيه بالمراكز الحدودية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع مستشاريها التجاريين بمختلف الفروع، وتخصيص شبابيك خاصة داخل الوكالات التجارية، وتكييف جداول المداومة لضمان تقديم الخدمات خارج أوقات العمل المعتادة.

وبالإضافة إلى ذلك، تواكب المجموعة هذه الدينامية عبر تنظيم أيام مفتوحة في أزيد من خمسين موقعاً بشراكة مع الفاعلين المحليين، من أجل عرض منتوجاتها العقارية وتقديم التوضيحات اللازمة حول المشاريع والشروط التفضيلية، سواء في إطار السكن أو الاستثمار.

كما تضع مجموعة العمران رهن إشارة المواطنين المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم منصتها الرقمية www.alomrane.gov.ma ، التي تتيح الولوج الفوري إلى مختلف المنتوجات والخدمات مع تفاصيل دقيقة حول الموقع والمساحة والأسعار، بما يضمن الشفافية ويُيسّر اتخاذ القرار العقاري في أفضل الظروف.

ولتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من مواكبة مستمرة وتفاعل مباشر عملت مجموعة العمران على توفير قنوات اتصال ميسرة وفعّالة، تتيح سرعة التفاعل ودقة المعلومة ولهذا الغرض، وضعت المجموعة رقماً هاتفياً مباشراً : 00212667364357 لتقديم المواكبة الآنية، فضلاً عن مركز العلاقة مع الزبناء الذي يظل رهن الإشارة عبر الرقم الاقتصادي 0801001516.

وتؤكد مجموعة العمران، من خلال هذه التعبئة الشاملة، انخراطها التام في مواكبة مغاربة العالم، وحرصها على توطيد علاقتهم بوطنهم الأم، من خلال خدمات ميدانية عالية الجودة، وعروض واضحة ومبتكرة، ورؤية مواطنة تعزز الرابط الثابت بين مغاربة العالم وبلدهم، وتكرس انتماءهم المتجدد إلى وطنهم أينما كانوا.

(ومع: 04 غشت 2025)