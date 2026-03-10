الاثنين 9 مارس 2026

نظم مؤخرا بالمركب الاجتماعي والتربوي بتارودانت، لقاء تواصلي لفائدة الشباب حاملي المشاريع والمقاولين بالإقليم، خصص للتعريف ببرنامج "أبريد للتسريع" (ABRID Accélération)، الهادف إلى مواكبة نمو المقاولات وتعزيز ديناميتها على مستوى جهة سوس-ماسة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار القافلة التواصلية التي أطلقها المركز الجهوي للاستثمار سوس-ماسة للتعريف بهذا البرنامج، الذي يروم مواكبة ودعم نمو نحو 150 مقاولة بالجهة، تشمل المقاولات الصغيرة جدا، والتعاونيات، والشركات الناشئة، إضافة إلى المقاولين الذاتيين.

وعرف هذا اللقاء حضور عدد من المقاولين الذاتيين وممثلي الشركات والتعاونيات، حيث تم تقديم عرض مفصل حول أهداف البرنامج وشروط الاستفادة منه، وكذا المراحل الأساسية لمسار المواكبة الذي يوفره لفائدة المقاولات المستفيدة.

ويندرج برنامج "أبريد للتسريع" في إطار شراكة تجمع المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع سوس ماسة، وذلك بهدف تعزيز النسيج المقاولاتي الجهوي ودعم المقاولات التي تشكل رافعة أساسية لخلق القيمة وفرص الشغل.

وبهذه المناسبة، قال المسؤول المحلي على برنامج "Abride Accélération"، هشام موحا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إن هذا البرنامج يندرج في إطار الجهود الرامية إلى دعم ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة بجهة سوس ماسة.

وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز النسيج المقاولاتي بجهة سوس ماسة من خلال دعم جميع الفئات الاقتصادية المساهمة في خلق القيمة وفرص الشغل، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا ، الشركات الناشئة، التعاونيات، والمقاولون الذاتيون.

وأشار إلى أن الورشة التواصلية المنظمة اليوم تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التحسيسية التي يتم تنظيمها بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة، بهدف التعريف بالبرنامج وشرح شروط الاستفادة منه، فضلا عن إبراز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها لفائدة حاملي المشاريع.

وأضاف أن البرنامج يستهدف مواكبة وتسريع تطوير ما بين 100 و150 مشروعا على صعيد الجهة، من خلال توفير التأطير والمواكبة الضرورية للمقاولين الشباب وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وتعزيز فرص نجاحها.

ويقدم البرنامج مسارا متكاملا للمواكبة يمتد على مدى 12 شهرا، يرتكز على ورشات عمل موضوعاتية تهم نموذج الأعمال، والهيكلة المالية، والتدبير، والتسويق الرقمي، والولوج إلى التمويل، إلى جانب مواكبة فردية يقدمها خبراء مختصون، فضلا عن دعم المقاولات في الولوج إلى آليات التمويل وبرامج الدعم الجهوية والوطنية.

كما يشمل هذا المسار إدماج المقاولات المستفيدة ضمن شبكة أعمال تشجع على بناء الشراكات المهنية، إضافة إلى مواكبة إدارية وتنظيمية تهم التراخيص والعلامات التجارية والمطابقة للمعايير والهيكلة القانونية، بما يساهم في تعزيز تنافسية هذه المقاولات وتحسين حكامتها.

ويستهدف البرنامج المقاولات المتواجدة بعمالات وأقاليم جهة سوس ماسة الستة، وهي: أكادير إداوتنان، وإنزكان أيت ملول، واشتوكة أيت باها، وتارودانت، وتزنيت، وطاطا، على أن تكون المقاولات المرشحة قد أتمت سنتين على الأقل من النشاط، وتتوفر على مؤهلات حقيقية للنمو وخلق القيمة.

ويسعى برنامج "أبريد للتسريع" إلى معالجة المعوقات التي تعترض نمو المقاولات، وتمكينها من الارتقاء بمستوى تطورها على الصعيدين المحلي والوطني، مع توسيع آفاق اندماجها في سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز دينامية الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالجهة.

(ومع: 09 مارس 2026)