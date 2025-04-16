الأربعاء 16 أبريل 2025

وقعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والفيدرالية المغربية للتأمين (FMA)، يوم الأربعاء 16 أبريل في الدار البيضاء، ميثاقا يتعلق بإدماج مقاربة النوع في تصميم وتسويق منتجات التأمين. وأوضح بلاغ لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش ملتقى الدار البيضاء للتأمين المنعقد يومي 16 و17 أبريل، تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وترسيخ المساواة بين الجنسين.

وتهدف إلى تمكين النساء من الولوج إلى تغطيات تأمينية ملائمة لاحتياجاتهن الخاصة، وإلى دعم تطوير عرض تأميني أكثر شمولا وإنصافا .

وفي هذا الإطار، ينص الميثاق على مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الفاعلين في قطاع التأمينات احترامها، من أبرزها: جمع وتحليل واستعمال البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، بهدف تحديد وتقليص الفوارق في الولوج إلى المنتجات التأمينية؛ تكييف وإحداث منتجات تأمينية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات النساء؛ تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية لفائدة وسطاء التأمين والمؤمن لهم حول أهمية الإنصاف بين الجنسين في مجال التأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستواكب تنزيل هذا الميثاق من خلال تتبع دوري لتفعيل مضامينه، وتشجيع اعتماد الممارسات الفضلى، مع الحرص على مواءمة المنتجات التأمينية مع الاحتياجات الخاصة بالنساء.

ولضمان التنزيل الفعلي لهذا الميثاق، سيتم إحداث لجنة للتتبع تتألف من ممثلين عن الهيئة والجامعة والشركات الموقعة، تتولى تقييم التقدم المحرز واقتراح التوصيات اللازمة.

وتعكس هذه المبادرة انخراط قطاع التأمينات في تعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي للنساء، من خلال توفير حلول ملائمة ودعم تغطية أكثر إنصافا للمخاطر.

(ومع: 16 أبريل 2025)