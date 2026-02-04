الأربعاء 4 فبراير 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع الخدمات لا يزال يعتبر المحرك الرئيسي لإحداث فرص الشغل بالمغرب، من خلال خلق 123 ألف منصب شغل خلال سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025، أن ذلك جاء نتيجة إحداث 105 آلاف منصب بالوسط الحضري، و18 ألف منصب بالوسط القروي.

أضاف المصدر ذاته، أن إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع يأتي أساسا نتيجة خلق 53 ألف منصب شغل من خلال "الأنشطة المالية، والتأمين، والعقار، والعلمية، والتقنية، والخدمات الإدارية والدعم"، و46 ألف منصب من خلال "الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع".

وأحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 64 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 43 ألف منصب بالوسط الحضري، و22 ألفا بالوسط القروي.

كما أحدث قطاع "الصناعة" 46 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني (40 ألفا بالوسط الحضري، و6 آلاف بالوسط القروي).

في المقابل، فقد قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" 41 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 56 ألف منصب بالوسط القروي، وإحداث 14 ألفا بالوسط الحضري.

(ومع: 04 فبراير 2025)