الجمعة 4 يوليو 2025

أفاد بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، بأن الإنتاج والمبيعات عرفا ارتفاعا خلال شهر ماي الماضي، بنسبة استخدام الطاقات بلغت 78 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أنه بذلك، سجل كل من الإنتاج والمبيعات ارتفاعا في كافة الفئات باستثناء "النسيج والجلد" حيث سجلا تراجعا.

وحسب الوجهة، عرفت المبيعات ارتفاعا سواء على مستوى السوق المحلية أو الأجنبية.

وبالمثل، سجلت الطلبيات تناميا لتغطي ارتفاعا في "الصناعة الغذائية"، و"الميكانيك والتعدين"، وركودا في "الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية"، فيما سجلت تراجعا في "النسيج والجلد".

أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أعلى من العادي في "النسيج والجلد"، و"الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية"، وعاديا في "الصناعة الغذائية"، وأعلى من العادي في "الميكانيك والتعدين".

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء "النسيج والجلد"، حيث يرتقبون ركودا، وفي "الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية"، والتي من المتوقع أن تعرف انخفاضا في المبيعات.

غير أن مقاولة من أصل خمس عبرت عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تطور الإنتاج.

(ومع: 04 يوليوز 2025)