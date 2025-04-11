الخميس 10 أبريل 2025

يلتئم أبرز الفاعلين في مجال الرياضة العالمية، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بمناسبة قمة كرة القدم العالمية، المنعقدة على مدى يومين بالرباط، لبحث التحديات الراهنة والمستقبلية للرياضة، وذلك في علاقتها مع الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.

وخلال هذا الحدث، المنظم تحت شعار "بناء إرث مستدام لكأس العالم في أفريقيا" (9-10 أبريل)، سينكب مسؤولون وصناع قرار حكوميون واقتصاديون ورياضيون، وممثلو هيئات رياضية وطنية وقارية ودولية، وفاعلون رياضيون واقتصاديون خواص ومؤسساتيون، على مناقشة مواضيع مهمة وغنية، على غرار تأثير الذكاء الاصطناعي واستراتيجية الاستثمار في التكنولوجيا في المجال الرياضي، وتأثير تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى على البنية التحتية في إفريقيا، وسبل بناء اقتصادات رياضية مستدامة.

كما تبحث هذه القمة سبل الاستفادة من البيانات والتحليل لتعزيز صعود الرياضة الإفريقية، والدبلوماسية الثقافية من خلال الرياضة، ودور الجالية المغربية كقوة دفع في تطوير الرياضة في المغرب، والسبل الكفيلة بجعل الرياضة رافعة للإدماج الاجتماعي، فضلا عن كرة القدم النسائية في إفريقيا والحكامة، وفض النزاعات في الرياضة الإفريقية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، في كلمة خلال افتتاح هذه التظاهرة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الرياضة هي محرك للنمو الاقتصادي ومحفز للتنمية، لافتا إلى أن المغرب يطمح ليصبح قطبا لتطوير الرياضة.

وتابع السيد الهبطي أن تظاهرات من قبيل استضافة كأس العالم وغيرها ستمكن المغرب من إبراز إمكانياته، كما أنها تعد مناسبة لتعزيز وتحديث البنية التحتية وتحفيز الشباب.

وخلص إلى أن الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص هي أكثر من مجرد لعبة، وإنما تمتزج مع الاقتصاد والتنمية.

من جهته، أكد المدير العام لقمة كرة القدم العالمية، جان أليسي، أهمية هذا الحدث الذي يأتي في سياق التحضيرات للتنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 من قبل المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وأضاف أن هذه القمة، التي تجمع أزيد من ألف مشارك من 47 دولة، تهدف إلى بحث مستقبل الرياضة في إفريقيا.

وتميزت فعاليات افتتاح هذه القمة بحضور، على الخصوص، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ورئيس مجلس جهة الرباط -سلا-القنيطرة، رشيد العبدي.

يذكر بأن قمة كرة القدم العالمية الرباط 2025، المنظمة بشراكة مع EVOSPORT الفرع التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتميز بنهجها الشمولي الذي يجمع بين التفكير الأكاديمي والعمل الميداني.

(ومع: 09 أبريل 2025)