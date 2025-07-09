مدينة تزنيت تحتضن الدورة الـ13 لمهرجان "تيميزار للفضة" من 15 إلى 20 يوليوز الجاري

الأربعاء 9 يوليو 2025

تحتضن مدينة تزنيت في الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليوز الجاري، فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان "تيميزار للفضة"، وذلك تحت شعار "الصياغة الفضية.. هوية، إبداع وتنمية".

وتعد هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية "تيميزار لمهرجان الفضة" تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موعدا سنويا مرموقا، يحتفي بفن الصياغة الفضية ويجسد غنى التراث الحرفي والثقافي المغربي، خصوصا بمنطقة سوس في وسط المملكة.

وحسب بلاغ للجهة المنظمة، فإن هذا المهرجان يمثل فرصة لتعزيز الدينامية الثقافية والسياحية التي تعرفها المدينة، وكذا لتسليط الضوء على أهمية الصناعة التقليدية كرافعة محورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما صياغة الفضة التي تعد من أبرز خصوصيات المنطقة ومفردات هويتها المتجذرة.

ويقترح برنامج هذه النسخة فقرات غنية ومتنوعة تشمل معارض للصياغة التقليدية، وندوات علمية تناقش آفاق الحرف التقليدية والابتكار، وورشات تكوينية، إلى جانب عروض فنية وسهرات موسيقية كبرى، تضيء ليالي تزنيت وتعزز إشعاعها الثقافي.

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا الحدث الثقافي سيشهد مشاركة وازنة لشخصيات وطنية ودولية، تكرس البعد الدولي المتصاعد للمهرجان، وتعكس مكانته المتنامية على الساحتين الوطنية والعالمية.

كما ستسجل هذه الدورة مشاركة مهمة لعارضين من دول متعددة، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز مسارات الإبداع في قطاع الصناعات التقليدية.

جدير ذكره أن فعاليات النسخة الـ13 تنظم بدعم من وزارة الداخلية، وبشراكة بين جمعية "تيميزار لمهرجان الفضة"، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجماعة تزنيت، والمجلس الإقليمي لتزنيت، ودار الصانع.

(ومع: 09 يوليوز 2025)