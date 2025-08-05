الثلاثاء 5 غشت 2025

جاءت مدينة فاس العتيقة والبلدة القديمة في القدس في مقدمة أول دفعة من المواقع التي أدرجت ضمن سجل التراث المعماري والعمراني الذي أطلقته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) مؤخرا من بيروت.

فقد تصدرت مدينة فاس العتيقة بالمملكة المغربية والبلدة القديمة في القدس بدولة فلسطين قائمة الممتلكات الثقافية المدرجة ضمن السجل الجديد كما تضمنها بلاغ ل"الأكسو" توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه.

ويتميز السجل الجديد، وفق المصدر نفسه، عن غيره من السجلات المعتمدة لدى منظمات إقليمية ودولية أخرى، بتركيزه على "البعد الإبداعي في العمارة، من خلال إبراز إسهامات المهندس العربي فردا كان أو جماعة في تصميم المعالم المعمارية التي تعبر عن هوية المدن". كما يولي السجل الجديد اهتماما خاصا بالمدن العتيقة التي لا تزال تحتفظ بطابعها التاريخي التقليدي، إلى جانب التراث المعماري المعاصر الذي يعكس تطور الذوق الجمالي والمعرفي في الوطن العربي.

وتضمنت الدفعة الأولى من المواقع المدرجة من قبل لجنة للتقييم ،في سجل " الألكسو" للتراث المعماري والعمراني، مواقع أخرى في العديد من البلدان العربية ومنها الموقعين الفلسطينيين، البلدة القديمة في الخليل والجامع العمري الكبير في البلدة القديمة بمدينة غزة.

وفي المنطقة المغاربية شملت القائمة بالإضافة إلى مدينة فاس العتيقة، على الخصوص، جامع الزيتونة بتونس ومدينة مليانة القديمة بالجزائر وموقع آزوكي الأثري بموريتانيا وقرية تونين بمدينة غدامس بليبيا.

وحسب "الألكسو" فإن سجلها للتراث المعماري والعمراني، يعد من أبرز المبادرات الهادفة إلى صون التراث المعماري في البلدان العربية وتعزيزه، بما يسهم في حفظ الذاكرة الجماعية المشتركة وحماية مكونات الهوية الثقافية العربية من الاندثار.

(ومع: 05 غشت 2025)