مراكش تحتضن الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم

الجمعة 9 ماي 2025

تنظم مؤسسة جوائز مغاربة العالم، الجمعة 09 ماي بمراكش، الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم، تحت شعار "استثمار مغاربة العالم في المغرب".

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا المنتدى سيجمع شخصيات ومقاولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين وماليين، بهدف مناقشة الدور الحاسم الذي يلعبه المغاربة في جميع أنحاء العالم في التنمية الاقتصادية للمملكة وتقديم جميع الأفكار حول البيئة الاقتصادية المغربية والفرص المتاحة بشكل خاص لمغاربة العالم.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، ومساهمتهم في النمو الوطني وتأثيرهم المباشر على تنمية مختلف جهات المغرب.

وأبرز المصدر ذاته أن المنتدى سيكون أيضا منصة لتعزيز التبادلات وتقاسم الخبرات وإقامة الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد والمقاولين المغاربة في الخارج.

وخلال هذه الدورة الأولى، ستتم مناقشة العديد من المواضيع، لاسيما "فرص الاستثمار لمغاربة العالم في المغرب"، "وآليات تمويل مشاريع الاستثمار في التنمية المحلية"، بالإضافة إلى سبل إنجاح دمج هذه الاستثمارات في ديناميات التنمية المحلية والإقليمية".

كما ستتم مشاركة تجارب العديد من المغاربة من مختلف أنحاء العالم الذين استثمروا في المغرب.

ووفقا للبلاغ فإن هذا المنتدى يندرج ضمن استمرارية اللقاءات الاقتصادية لمؤسسة جوائز مغاربة العالم المنظمة منذ نونبر 2022 في البلدان الرئيسية المستقبلة للجالية المغربية في الخارج (فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة).

(ومع: 09 ماي 2025)

