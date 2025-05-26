الجمعة 23 ماي 2025

انطلقت مساء الخميس 22 ماي بقصر الباهية بمراكش، فعاليات الدورة الثالثة من أيام التراث، بحضور شخصيات من عالم الثقافة والفن.

وتتيح هذه التظاهرة، المنظمة من قبل جمعية تراث لحفظ وتثمين التراث المادي واللامادي، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة مراكش- آسفي ومجلس الجهة والمجلس الجماعي لمراكش وحديقة "ماجوريل" والمجلس الجهوي للسياحة، تحت شعار "مراكش .. على مجرى الماء والحدائق"، استكشاف الغنى الثقافي والمعماري والطبيعي للمدينة الحمراء بمرافقة أكثر من 200 مرشد متطوع، تلقوا تكوينا من معماريين ومؤرخين وخبراء في التراث.

وتدعو هذه الأيام عشاق التراث إلى اكتشاف مراكش، مدينة الماء والحدائق، عبر مسارات تفتح أبواب الذاكرة والمعمار والطبيعة. كما تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ وعي جماعي لدى شباب المدينة وسكانها وزوارها، بأهمية صون التراث المادي واللامادي.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية المنظمة، سعاد بلقزيز، الطابع المتفرد لأيام التراث، المتميزة خاصة بالالتزام التطوعي لعدد من المهندسين المعماريين الذين ساهموا في تنظيمها، موضحة أن الزيارات والمعارض، المقررة في إطار هذه النسخة، متاحة مجانا للجمهور، في روح من الإدماج والولوجية، سواء بالنسبة لساكنة مراكش أو بالنسبة للزوار.

وقالت السيدة بلقزيز، وهي أيضا مهندسة معمارية، إنه "هذه السنة، تضاعف عدد المواقع المفتوحة للزوار أربع مرات، بهدف تثمين والتعريف بأماكن غالبا ما تكون غير معروفة لدى العموم، كموقع قصر البحر البارز".

من جهة أخرى، شددت على أهمية البحث التاريخي لفهم أفضل للتراث المغربي، بهدف نقله بشكل صحيح ووفي للأجيال المستقبلية. وخلال هذه الدورة، أعد المنظمون برنامجا غنيا يتضمن عروض أفلام ومعارض فوتوغرافية للفنانين ماركو غيرا وبينوا مايارد وأوليفييه مونج وفاتن صفي الدين، بالإضافة إلى فقرة عن النباتات الحضرية بشراكة مع الفرع الجهوي للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين. ويتضمن الحدث أيضا، المتواصل إلى غاية 25 ماي الجاري، زيارات تعليمية إلى المواقع الرمزية للمدينة الحمراء، وورشات عمل للأطفال، وندوات حول "العمارة التقليدية والجناح المغربي في بينالي البندقية" و"مراكش، على طول الماء والحدائق"، بالإضافة إلى توقيع كتاب "لغز القبة المرابطية في مراكش" للمهندسة المعمارية والناشطة الجمعوية سعاد بلقزيز.

(ومع: 23 ماي 2025)