الخميس 20 نونبر 2025

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ميزانية المواطن لسنة 2026 من أجل استيعاب أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ومقتضياته.

وتلخص هذه الوثيقة، المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المعلومات الرئيسية والمعطيات المتعلقة بميزانية الدولة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على أهم البرامج والمشاريع، وكذا على مختلف التدابير المالية والجبائية والجمركية المقترحة في هذا الإطار.

وتتوخى ميزانية المواطن تبسيط محتوى مشروع قانون المالية باستخدام لغة واضحة وسهلة الفهم. كما تهدف إلى إطلاع المواطنين على التوجهات والأولويات الرئيسية لقانون المالية، من خلال تسليط الضوء، بطريقة موجزة ومبسطة، على المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية، بالإضافة إلى المقتضيات المرتبطة، على الخصوص، بتحسين جودة حياة المواطن.

(ومع: 20 نونبر 2025)