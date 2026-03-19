أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار مراكش المنارة توج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا ضمن جوائز المطارات العالمية لسنة 2026، التي تنظمها مؤسسة "Skytrax" في لندن.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه "تم اختيار مطار مراكش المنارة مؤخرا أفضل مطار جهوي في إفريقيا خلال حفل جوائز المطارات العالمية 2026، الذي أقيم يوم 18 مارس في لندن بمناسبة انعقاد تظاهرة "PTE World"، مبرزا أن هذا التتويج الدولي يعد تكريسا لتنامي أداء المطارات المغربية، وتأكيدا على نجاح التحول الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات في إطار استراتيجية "مطارات 2030".

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التتويج الدولي، الذي تمنحه مؤسسة "Skytrax" لأول مرة لمطار مراكش، تأكيدا أيضا، على تزايد مؤشر رضى المسافرين عن جودة الخدمات والتجربة المقدمة في المطارات المغربية.

ويندرج هذا الاعتراف في دينامية التحول التي يقودها المكتب الوطني للمطارات من خلال استراتيجيته "مطارات 2030"، التي تضع تجربة المسافر، والأداء التشغيلي، وتحديث البنيات التحتية في صلب تطوير شبكة المطارات الوطنية.

كما تعكس النتائج التي حققها مطار مراكش المنارة في استطلاع رضى المسافرين الدولي الذي أجرته مؤسسة "Skytrax" الأثر الملموس للإجراءات التي باشرها المكتب الوطني للمطارات، إلى جانب شركائه؛ وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المحلية بمراكش، إضافة إلى وزارة النقل واللوجستيك.

وبهذا التتويج، يعزز مطار مراكش المنارة مكانته ضمن أفضل المطارات من حيث الأداء في القارة الإفريقية، ويؤكد دوره كبوابة رئيسية نحو المغرب.

كما يحظى المطار باعتراف متزايد من طرف المسافرين الدوليين، الذين يشيدون بجودة الاستقبال، وسلاسة مسار المسافر، وفعالية الخدمات التشغيلية.

يذكر أن جوائز المطارات العالمية، التي أطلقت سنة 1999، تعد من بين أرقى الجوائز في صناعة المطارات عالميا، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على أكبر استطلاع دولي لرضى المسافرين، الذي يعمل على تقييم جودة الخدمات والبنيات التحتية في أكثر من 565 مطارا حول العالم.

وترتكز الدراسة على استمارات يملؤها مسافرون من أكثر من 100 جنسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر غشت 2025 إلى مستهل شهر فبراير 2026.

