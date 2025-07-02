الأربعاء 2 يوليو 2025

تتميز النسخة الثانية من معرض المغرب لصناعة الألعاب الالكترونية، التي تنعقد بين 2 و6 يوليوز الجاري بقصر الرياضات بالرباط، بمشاركة وفد فرنسي يتكون من حوالي ثلاثين مهنيا، يمثلون استوديوهات، وناشرين، ومدارس، ونقابات، وجمعيات مهنية في المجال.

وذكر بلاغ للمعهد الفرنسي في المغرب أنه خلال هذا الحدث الهام الخاص بصناعة الألعاب الالكترونية في إفريقيا، سيتم توفير منصيتين أساسيتين لتجسيد التعاون الفرنسي-المغربي في مجال الألعاب الالكترونية، مشيرا إلى أنه سيكون لـ "صانع ألعاب الفيديو"(VGC) ، و"حاضنة ألعاب الفيديو" (VGI) جناحان خاصان بهما.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامجي "صانع ألعاب الفيديو" و"حاضنة ألعاب الفيديو" اللذين ينظمان بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وسفارة فرنسا - المعهد الفرنسي بالمغرب، بالإضافة إلى (ISART Digital) و(LEVEL LINK Partners)، يهدفان إلى تكوين المواهب المغربية ومواكبة الاستوديوهات الناشئة.

ويقدم برنامج صانع ألعاب الفيديو، الذي تم إطلاقه في يناير 2025، دورة تكوينية للحصول على شهادة لمدة عشرة أشهر تجمع بين المهارات التقنية والإبداعية، بينما يدعم برنامج حاضنة ألعاب الفيديو، الذي تم إطلاقه في مارس 2025، تسعة استوديوهات مغربية واعدة من خلال التتبع الشخصي المخصص والمهني والتكوين المستهدف، وتسهيل التواصل مع الخبراء الدوليين في القطاع. وسجل البلاغ، نقلا عن أنياس همروزيان، المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، أن الحضور المشترك لبرنامجي "صانع ألعاب الفيديو" و"حاضنة ألعاب الفيديو"، بالإضافة إلى الوفد الفرنسي في معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، يجسد تماما الطبيعة الفريدة والهيكلية للشراكة التي تجمع فرنسا والمغرب في صناعة الألعاب الالكترونية، كما يؤكد "التزامنا بدعم منظومة قوية ومبتكرة، تتيح آفاقا ملموسة ومستدامة للشباب المغربي".

وستتيح مشاركة الوفد الفرنسي، الذي يضم شخصيات بارزة في القطاع، للمواهب المغربية الشابة "فرصا ثمينة" لاكتشاف أحدث التطورات في القطاع من خلال العديد من اللقاءات والمؤتمرات والموائد المستديرة.

ويندرج الحضور الفرنسي في إطار علان النوايا الذي وقعه وزيرا الثقافة المغربي والفرنسي خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمغرب في أكتوبر 2024.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الحضور الفرنسي يندرج أيضا في إطار برنامج "صندوق فريق فرنسا – للإبداع"، الذي تموله وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، بهدف تعزيز التبادلات بين المنظومات المغربية والفرنسية والدولية في مجال الابتكار الرقمي والتكوين وإنتاج المحتوى الثقافي.

(ومع: 01 يوليوز 2025)

