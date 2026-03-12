الخميس 12 مارس 2026

أعلن مكتب الصرف، يوم الأربعاء 11 مارس، عن إطلاق تطبيقه الرقمي "OC E-Rendez-Vous"، المخصص لتنظيم وإدارة المواعيد، وذلك تماشيا مع توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء المستمر بجودة وفعالية خدماته.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الخدمة الرقمية تهدف إلى تسهيل ولوج المرتفقين إلى خدمة الاستقبال من خلال آلية واضحة ومنظمة ورقمية بالكامل، تمكنهم من حجز مواعيدهم أو تعديلها أو إلغائها بكل سهولة.

وأضاف أن هذا التطبيق سيساهم في تنظيم استقبال المرتفقين بشكل أكثر فعالية وتحسين ظروف استقبالهم، مع المساهمة في تحسين تدبير تدفق المرتفقين وتقليص أوقات الانتظار. وسيتيح أيضا مسارا أكثر سلاسة وشفافية للمرتفقين، من خلال توفير رؤية أوضح بخصوص الآجال وكيفيات معالجة الطلبات. ويأتي إطلاق تطبيق "OC E-Rendez-Vous" في إطار تنفيذ استراتيجية مكتب الصرف للفترة 2025-2029، والتي تهدف أساسا إلى تعزيز جودة الخدمات وكذا العلاقة مع المرتفقين ومواصلة تحديث خدمات المؤسسة.

ولتسهيل استخدام هذا التطبيق الجديد، وضع مكتب الصرف رهن إشارة المرتفقين على بوابته الإلكترونية فيديو توضيحيا يشرح مختلف مراحل استخدامه.

(ومع: 11 مارس 2026)