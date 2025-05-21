الثلاثاء 20 ماي 2025

أعلنت المؤسسة الوطنية للمتاحف، يوم الاثنين 19ماي، أنها منحت أول علامة تميز "متحف المغرب" لمتحف النجارين للفنون وحرف الخشب بفاس.

وذكر بلاغ للمؤسسة أنه "في ختام اجتماعها الثاني، الذي انعقد يوم الاثنين 19 ماي 2025 بمقر المؤسسة الوطنية للمتاحف، منحت لجنة علامة تميز 'المتحف المغربي' أول علامة +متحف المغرب+ لمتحف النجارين للفنون وحرف الخشب، المتواجد بمدينة فاس".

ويجسد إحداث هذه اللجنة رغبة المؤسسة الوطنية للمتاحف في هيكلة وإضفاء الطابع الاحترافي على المشهد المتحفي المغربي وتثمينه، من خلال الاعتراف الرسمي بالمؤسسات التي تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

وتتكون اللجنة من رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، ورئيس قطاع المتاحف بالمؤسسة، عبد العزيز الإدريسي، ومدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، مصطفى جلوق، والمدير العام للتراث التاريخي لجهة الرباط، رشيد معلال، ومحافظة متحف الوقاية المدنية بالمديرية العامة للوقاية المدنية، لمياء غراس، ورئيس قسم التعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد الهادي السعيد.

وأبرز المصدر ذاته أن الجميع أقروا باحترام متحف النجارين للشروط التنظيمية والمرسوم الجاري به العمل.

يشار إلى أن افتتاح متحف النجارين للفنون وحرف الخشب تم في 1998، ويقع داخل الفضاء المهيب لفندق النجارين، وهو مكان تجاري سابق يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، ومدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويعرض هذا الفضاء مهارات النجارة التقليدية المغربية، بما في ذلك منتجات الاستهلاك اليومية، وأدوات النجارة، والآلات الموسيقية، والأسلحة، والعملات المعدنية والعديد من الأشياء الأخرى التي تشهد على هذا التراث العريق.

ومن خلال هذا التتويج الأول، تؤكد المؤسسة الوطنية للمتاحف التزامها بتثمين الفضاءات المتحفية في المملكة.

وخلص البلاغ الى أن المؤسسات الأخرى مدعوة إلى تقديم ملفات ترشيحها للحصول على علامة "متحف المغرب"، تشجيعا ودعما وتعزيزا للتميز المتحفي المغربي.

(ومع: 20 ماي 2025)