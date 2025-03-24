منظمة الإيسيسكو تفتح باب الترشيح للمشاركة في “سلسلة الدراسات التخصصية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 2025”

الاثنين 24 مارس 2025

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن فتح باب الترشيح أمام الباحثين وأصحاب الاختصاص للمشاركة بدراسات أكاديمية في “سلسلة الدراسات التخصصية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 2025”.

وذكرت المنظمة التي يوجد مقرها بالرباط، في بلاغ، أن هذه السلسلة التي يصدرها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، تهدف إلى دعم توجهات المنظمة في مجال تطوير البحث العلمي والنشر في مجال اللغة العربية، وإبراز مكانتها عالميا واستفادتها من النظريات اللسانية والتربوية والتقنية الحديثة.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن التقدم للمشاركة في هذه السلسلة من خلال إرسال ملخص الكتاب في حدود 200 كلمة، وخطة البحث، والسيرة الذاتية مع نسخة عن جواز السفر على البريد الإلكتروني: stans@icesco.org، في أجل أقصاه 15 أبريل 2025.

وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ المرشحين الذين ستختارهم لجنة التحكيم بقبول ملخصات كتبهم في غضون أسبوعين، وسترسل لهم دعوة للاستكتاب وتوقيع العقود المتعلقة بهذا الأمر، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على شروط المشاركة ومعايير النشر على الرابط: https://icesco.org/9jyh.

يشار إلى أن هذه هي السلسلة الخامسة من مشروع سلاسل الدراسات التخصصية في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها التي يصدرها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، بعد أربعة سلاسل علمية استفادت من مستجدات النظريات اللسانية والتربوية.

وحسب البلاغ، فقد قدم الخبراء المشاركون في هذه السلاسل، خلاصة خبراتهم وتجاربهم ومبادراتهم البحثية والتربوية لتصب في مصلحة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من خلال معلميهم المتزودين بالطرائق والاستراتيجيات والمهارات التي تعزز اقتدارهم اللغوي واكتسابهم الثقافي وتحصيل المهني.

(ومع: 24 مارس 2025)

