الثلاثاء 27 ماي 2025

تنظم في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي الجاري، الدورة الأولى من مهرجان إنزكان للفيلم، بمبادرة من جمعية فنون سوس للثقافة والإبداع.

وحسب المنظمين، يطمح المهرجان إلى أن يشكل فضاء لتثمين الإبداع السينمائي الأمازيغي، والانفتاح على السينما الوطنية والعالمية.

ويتضمن برنامج هذا الحدث مجموعة من الفعاليات المتنوعة، تشمل عروض سينمائية لأفلام محلية ودولية، لقاءات مفتوحة مع مبدعين ومهنيين في المجال، ندوات فكرية تناقش قضايا الفن السينمائي، وورشات تكوينية للشباب والمهتمين بالفن السابع، تهدف إلى صقل المهارات في مجالات التمثيل، الإخراج، كتابة السيناريو، والتقنيات السمعية البصرية.

كما سيعرف المهرجان حضور مجموعة من الأسماء السينمائية البارزة، من مخرجين، منتجين، كتاب سيناريو، وممثلين، إلى جانب نقاد سينمائيين ومنابر إعلامية محلية، وطنية ودولية، وممثلي الهيئات السياسية والمدنية.

وتنظم هذه التظاهرة تحت إشراف عمالة إنزكان أيت ملول، وبتنسيق مع جماعة إنزكان، و مشاركة جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لإنزكان أيت ملول، وبمساهمة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، في إطار شراكة تسعى إلى تحفيز النشاط الثقافي والفني بالمنطقة.

(ومع: 27 ماي 2025)

