الأربعاء 16 يوليو 2025

تحتضن مدن الجديدة ومديونة والدار البيضاء، في الفترة الممتدة ما بين 18 يوليوز الجاري و2 غشت المقبل، الدورة الثانية لمهرجان العيطة المرساوية، تحت شعار "وفاء للذاكرة والانفتاح على المستقبل".

وأوضح بلاغ للمنظمين، أن هذه النسخة، المنظمة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، تروم إعادة الاعتبار لنمط العيطة المرساوية من خلال ست سهرات مفتوحة في وجه العموم وندوات ومسابقات لاكتشاف المواهب، فضلا عن احتفاءات وتكريمات وأنشطة أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن أولى فقرات المهرجان تنطلق من الجديدة يوم 18 يوليوز الجاري بفضاء مسرح عفيفي من خلال ماستر كلاص في موضوع العيطة المرساوية وخصائصها وأسلوبها مع تقديم نماذج تطبيقية تحت إشراف باحثين ومتخصصين.

كما سيتم تنظيم سهرة إقصائية لنجم العيطة وهي المبادرة التي تعد مولودا خاصا بالمهرجان يسعى إلى اكتشاف المواهب الصاعدة في هذا المجال وضمان استمرار حضور وتجذر هذا النمط في أوساط الأجيال الجديدة وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لها للظهور والانتشار.

وتستمر فقرات المهرجان في اليوم التالي، بتقديم الصوت الفائز ضمن الإقصائيات، إذ سيحظى بشرف الغناء إلى جانب أسماء مميزة في مجال العيطة ستتحف جمهور مسرح عفيفي وهم الفنان بوشعيب الدكالي وبوشعيب الجديدي.

وتتواصل فعاليات المهرجان في محطته الثانية بمديونة يوم 25 يوليوز الجاري، مع سهرة غنائية يحييها كل من الفنان الشعبي سيمو كيزا وأيقونة العيطة المرساوية الفنان خالد البوعزاوي، إضافة إلى الفنان الشعبي حميد السرغيني الذي سيتحف الجمهور بنماذج من التراث الغنائي الشعبي يجمع بين الفرجة الفكاهية والموسيقى والإيقاعات الحارة.

كما يحتضن الفضاء نفسه ثاني سهرات محطة مديونة والتي تحييها الفنانة الشعبية سهام المسفيوية والفنان الشعبي كمال هريمو الذي يجمع في أدائه بين العزف على آلتي الكمان ولوتار بطريقة مبتكرة.

أما المحطة الثالثة بالدار البيضاء، فستنطلق بفضاء "طورو" بحي العنق بمشاركة مجموعة الحوزي المخاليف، ومجموعة مزكان، ثم النجم حجيب.

وتختتم سهرات المهرجان بالفضاء نفسه بسهرة تجمع بين الفنان وليد الرحماني والنجم الشعبي عبد العزيز الستاتي الذي من المنتظر أن تكون إطلالته بالدار البيضاء بوقع جماهيري منقطع النظير.

وسيتخلل هذه التظاهرة، تنظيم ندوة فكرية يحتضنها مقر جهة الدار البيضاء سطات، يوم 25 يوليوز الجاري، في موضوع "نحو تصنيف فن العيطة كتراث عالمي لا مادي.. الوسائل والإجراءات" .

(ومع: 16 يوليوز 2025)