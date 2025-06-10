مهرجان حب الملوك بصفرو في دورته ال101 من 11 إلى 14 يونيو الجاري

الثلاثاء 10 يونيو 2025

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) والمجلس الجماعي لمدينة صفرو، خلال الفترة ما بين 11 و 14 يونيو الحاري، الدورة ال101 من مهرجان حب الملوك بصفرو.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذا الملتقى، الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يُعد مناسبة للاحتفاء بفاكهة الكرز وما ينسج حولها من معارف ومهارات وأشكال تعبيرية واحتفالية، والوقوف على ما ظل المهرجان يجسده من قيم، منذ تأسيسه بمدينة صفرو سنة 1919.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة من المهرجان تراهن على المساهمة في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية لمدينة صفرو، وإثارة فضول واهتمام الزوار لاكتشاف المزيد من سحر مدينة صفرو بأسوارها ومآثرها وأحيائها العريقة وفن عيش أهلها، وذلك في سياق دعم استمرارية هذا الموروث الثقافي الوطني الذي صنفته منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، تأكيدا على مكانته الرمزية والتاريخية.

وتقترح هذه النسخة فقرات فنية وثقافية متنوعة، تسعى إلى إبراز مختلف المهارات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية المحيطة بفاكهة حب الملوك، تتضمن حفل اختيار ملكة حب الملوك ووصيفاتها، وحفل تتويج ملكة حب الملوك.

كما يتعلق الأمر بسهرات موسيقية كبرى على مستوى منصتين بالمدينة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة فنانين مغاربة مرموقين، وكرنفال ملكة حب الملوك الاستعراضي.

فضلا عن ذلك، يشتمل برنامج التظاهرة على أنشطة ثقافية وتراثية موازية (ندوات، معارض تراثية...)، ومعارض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية، وعروضا لفنون التبوريدة.

وبحسب البلاغ، فإن هذه الفعالية الثقافية وسَمَها التسامح والتعايش بين مكونات المدينة الثقافية والدينية ونسج عرى المودة والعيش المشترك الآمن في هذه المدينة العريقة، ذات الإرث الحضاري الثري والمتنوع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الثقافي والاجتماعي حظي منذ سنة 2012 باعتراف منظمة اليونيسكو، حيث صنف تراثا غير مادي للإنسانية على القائمة التمثيلية للمنظمة.

(ومع: 10 يونيو 2025)