الاثنين 23 يونيو 2025

انطلقت، مساء السبت 21 يونيو بمدينة خريبكة، فعاليات الدورة الـ25 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والذي يستمر إلى غاية 27 يونيو الجاري، بتكريم السينما الموريتانية والسنغالية.

ويروم هذا الحدث السينمائي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز الإنتاج السينمائي الإفريقي، ودعم المواهب الشابة، والرفع من إشعاع السينما القارية على الساحة الدولية.

وتم خلال الحفل الافتتاحي للمهرجان، الاحتفاء بالسينما الموريتانية من خلال تكريم أحد أبرز وجوهها، المخرج عبد الرحمن سيساكو، الذي يعد من القلائل في إفريقيا الذين حظوا بشهرة واسعة على الساحة الدولية. حيث سبق للمخرج الموريتاني أن حصل على جائزة "سيزار" لأفضل مخرج عن فيلمه الشهير"تمبكتو".

وأكد مدير مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، عز الدين كريران، في كلمة بالمناسبة، أن السينما الموريتانية عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، معتبرا حضورها علامة بارزة تميز هذه التظاهرة الفنية ذات المكانة المرموقة في المشهد السينمائي الإفريقي.

وأوضح السيد كريران أن السينما الإفريقية قطعت أشواطا هامة وحققت تقدما كبيرا في مختلف مجالات الإبداع، مضيفا أن الانتاج السينمائي في القارة أصبح اليوم يفرض نفسه بقوة كطاقة إبداعية على الساحة الدولية.

من جهته، قال سفير جمهورية موريتانيا بالمغرب، أحمد ولد باهية، إن تكريم السينما الموريتانية في هذه الدورة يأتي كمحطة جديدة تعزز التعاون بين البلدين، وتؤسس لآفاق أرحب من الشراكة وتبادل الخبرات في المجال السينمائي.

كما تطلع الدبلوماسي الموريتاني إلى الاستفادة من التجربة السينمائية المغربية، مضيفا أن مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية قد راكم، على مدى عقود، تجارب ناجحة ساهمت في ترسيخ قيم المهنية والاحترام والعمل الثقافي الجاد، ليس في المغرب فقط، بل على مستوى القارة الإفريقية ككل، منذ انطلاقته الأولى سنة 1977.

وحظي المخرج السنغالي، منصور صورا واد، بتكريم خاص خلال الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته المتميزة في تعزيز حضور السينما الإفريقية على الساحة الدولية. ويأتي هذا التكريم احتفاء بإبداعه السينمائي الذي عكس عمق القضايا الاجتماعية والثقافية في إفريقيا.

ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، التي تحمل شعار"من جذبة الحكواتيين إلى صرامة الخوارزميات: تجاذبات السينما الإفريقية" ، 15 فيلما طويلا تمثل 12 بلدا إفريقيا، تتنافس على أحد الجوائز الست المرموقة التي يمنحها مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية، وبالموازاة مع ذلك، تشهد المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة منافسة بين 15 فيلما من 13 بلدا إفريقيا.

من جانبه، نوه رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، جويل كاريكيزي، بالالتزام الدائم الذي يبديه المغرب في دعم السينما الإفريقية.

وأعرب السيد كاريكيزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تقديره لمهرجان خريبكة قائلا "إنه مهرجان أكن له محبة كبيرة، لأنه يكرم السينما الأفريقية"، مشيرا إلى أن العديد من أفلامه سبق أن عرضت بالفعل في خريبكة في إطار المهرجان الدولي للسينما الإفريقية.

وأوضح هذا المخرج الرواندي أن المهرجان "يمثل له مساحة لقاء أساسية للمهنيين في مجال السينما، بفضل ثراء برامجه وجودة نقاشاته ومشاركة جمهور مخلص ومهتم".

وشهد حفل الافتتاح لحظات فنية مميزة نقلت الجمهور إلى عمق الهوية الإفريقية للمملكة، من خلال عروض استعراضية جمعت في تناغم جميل بين الإيقاعات القادمة من غرب إفريقيا وأداء فرقة "عبيدات الرمى" المغربية، في مشهد احتفالي يجسد روح الانفتاح والتنوع الثقافي.

وحضر حفل الافتتاح والي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم خريبكة، ورئيس المجلس الإقليمي، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.

(ومع: 22 يونيو 2025)