(نارسا) تؤكد أن البلاغ المتعلق بشكل لوحة تسجيل المركبات المستعملة في السير الدولي لا يتعلق بتشريع جديد بل بإلزامية احترام المقتضيات القانونية

الخميس 26 يونيو 2025

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، يوم الخميس 26 يونيو بالرباط، أن البلاغ المتعلق بشكل لوحة تسجيل المركبات المستعملة في السير والجولان الدولي، "لا يتعلق بتشريع جديد، بل بتذكير بمقتضيات قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010".

وأوضح السيد بولعجول في لقاء صحفي، أن (نارسا) أصدرت هذا البلاغ نهاية الأسبوع الماضي، بعد توصلها بشكايات عدد من المواطنين سجلت في حقهم مخالفات تتعلق بشكل صفائح الترقيم وعدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في ما يخص السير والجولان الدولي، خاصة بإيطاليا وإسبانيا وتداول أخبار ومعطيات غير صحيحة بشأن هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مضمون البلاغ، يؤكد على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل لاسيما تلك المتعلقة بلوحة تسجيل المركبات والمنصوص عليها في المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل المتعلق بتسجيل مركبات ذات محرك ومقطورات.

ففي حالة السير الدولي، يؤكد بولعجول، "يشترط على جميع المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفا لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية التي تكون الجزء الثاني من رقم التسجيل. كما يتوجب إضافة رمز (MA) الدال على المغرب في اللوحة الخلفية للمركبة". وفي هذا الصدد، ذكر بولعجول بالالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة من خلال توقيعه سنة 1982 على اتفاقية "فيينا لسنة 1968" والمتعلقة بالسير والجولان الدولي، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1983. وأشار إلى أنه جرى اعتماد "نوع من المرونة" في إجراءات المراقبة بالنسبة للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بمركباتهم، من خلال السماح باستبدالها في أجل يمتد لأسبوع قبل السفر وأسبوع بعد العودة، من أجل تمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في ظروف مناسبة.

وبالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الدولي، يؤكد السيد بولعجول، فيمكنها اعتماد شكل لوحة الترقيم الدولية بصفة دائمة، شريطة الإدلاء بوثيقة تثبت مزاولة نشاط النقل الدولي، لافتا إلى الهدف من ذلك يكمن في تيسير مأمورية هذه الفئة من الناقلين وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.

وخلص المسؤول ذاته إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار "التفاعل الإيجابي" للوكالة مع تساؤلات المواطنين والحرص على مواكبة تنقلاتهم في أفضل الظروف"، من خلال تذكيرهم بالشكل الواجب احترامه في لوحات تسجيل المركبات المستعملة في الجولان الدولي وتفادي الإشكالات المرتبطة بعدم مطابقة لوحات الترقيم.

(ومع: 26 يونيو 2025)