الثلاثاء 17 يونيو 2025

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن 75 في المائة من المستفدين من ورش الحماية الاجتماعية يتوفرون حاليا على حسابات بنكية بمؤسسات الأداء.

وأبرزت السيدة فتاح، في معرض ردها على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “مواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أن 3.9 ملايين أسرة استفادت، إلى غاية متم شهر ماي 2025، بمبلغ إجمالي يقدر بملياري درهم، من ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن صرف هذا المبلغ لفائدة المستفيدين واكبته مساطر واجراءات وعروض بنكية مناسبة، مشيرة إلى أن التكلفة المطبقة منخفضة جدا حيث تبلغ 60 درهما سنويا، و5 دراهم شهريا.

ولفتت في هذا السياق، إلى باقة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الأداء للفئات المستهدفة، لاسيما بالعالم القروي “والتي تمكنهم من الاستفادة الفعلية من هذه التغطية الاجتماعية”.

ومع: 16 يونيو 2025

