الأربعاء 2 أبريل 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنظمة اليونسكو عن إطلاق برنامج "مختبرات الشباب"، وهو برنامج بحثي عملي مبتكر يندرج ضمن العرض الجديد لدور الشباب.



وأبرز بلاغ مشترك للوزارة ومكتب اليونيسكو لدى الدول المغاربية أن هذا المشروع، الذي صمم من طرف الشباب ولأجل الشباب، يهدف إلى تعزيز التزامهم من خلال البحث التشاركي، عن طريق إحداث مختبرات الابتكار بدور الشباب عبر التراب الوطني. وبوصفه رائدا على المستوى العالمي، يضيف المصدر ذاته، أصبح المغرب البلد الأول الذي تحظى فيه هذه المبادرة المنبثقة من برنامج اليونسكو "الشباب كباحثين" بدعم مؤسسة وطنية، مما يؤكد التزامها القوي تجاه الشباب ومستقبلهم.



وسيتم في المرحلة الأولى من هذا البرنامج اختيار 20 طالب(ة) دكتوراه باحثين وتكوينهم للإشراف على تأطير الشباب بدور الشباب عبر مختلف جهات المملكة.



وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تعزيز التقارب مع الشباب، من خلال تخصيص فضاءات تمكنهم من التجربة والتعاون واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم.



وستوفر "مختبرات الشباب"، بحسب البلاغ، للشباب مساحة لتجريب وتطبيق ملموس لأساليب البحث، من خلال التعاون مع فاعلين محليين، ويمكن للمشاركين تحديد واستكشاف إشكاليات مجتمعية ملموسة، مع تعزيز مشاركتهم المدنية. وسيستفيذ طلبة الدكتوراه الباحثون الذي تم اختيارهم من تكوين معمق من طرف اليونسكو، كما ستكون لديهم مهمة تأطير الشباب على اكتساب تقنيات البحث التشاركية، ومواكبة تنفيذ ونشر أعمالهم البحثية، وزيادة الوعي بالمواضيع المحلية مع تعزيز المشاركة المواطنة.



ويشكل برنامج "مختبرات الشباب" فرصة فريدة لهؤلاء الباحثين، حيث تمكنهم من اكتساب خبرة ميدانية، وصقل مهاراتهم الأكاديمية والبيداغوجية، والاستفادة من الاعتراف الرسمي من قبل اليونسكو ووزارة الشباب والثقافة والتواصل حيث سيحصل هؤلاء الطلبة على شهادات وسيتم نشر أعمالهم في إطار البرنامج.



وخلص البلاغ إلى أن على طلبة الدكتوراه الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج تقديم طلباتهم في موعد لا يتجاوز 8 أبريل 2025 على الساعة 23:59، إلى العنوان التالي : [email protected].

ومع: 2 أبريل 2025





