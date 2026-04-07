الثلاثاء 7 أبريل 2026

انطلقت يوم الاثنين 06 أبريل، الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة، تحت شعار: "التغذية المثلى للمرأة الحامل والمرضعة: استثمار في صحة الأجيال القادمة".

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الحملة، التي تطلقها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية الوطنية في مجال صحة الأم والطفل، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تهدف إلى ترسيخ سلوكيات صحية وغذائية إيجابية لدى المرأة في سن الإنجاب، خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، باعتبار هذه المرحلة نافذة حاسمة في النمو الجسدي والمعرفي للطفل وضمان صحة الأم، بما يساهم في الحد من الفوارق الصحية وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل على الصعيد الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة، التي تستمر إلى غاية 06 ماي المقبل، تستند إلى معطيات وطنية تبرز تحديات صحية واضحة، أبرزها ارتفاع انتشار فقر الدم لدى المرأة الحامل، ومحدودية نسب متابعة الحمل قبل الولادة وبعدها، فضلا عن استمرار التفاوتات المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأضاف أن الحملة ترتكز على تعزيز أربعة سلوكيات ذات أولوية، تتمثل في المتابعة المبكرة والمنتظمة للحمل عبر أربع زيارات صحية على الأقل، والاستفادة من المكملات الغذائية وفق الجدول الوطني للتزويد بالعناصر الغذائية الدقيقة، واعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن خلال الحمل والرضاعة، إضافة إلى ضمان المتابعة الصحية المنتظمة للأم والمولود بعد الولادة.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، التي ترمي إلى ترسيخ ممارسات صحية وغذائية إيجابية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما في ذلك تشجيع تغذية المرأة الحامل والمرضعة.

وحسب الوزارة، فقد تم في هذا الإطار إعداد خطة تواصلية متكاملة تعتمد على تنويع قنوات التدخل، تشمل تعزيز التواصل داخل المؤسسات الصحية، وإنتاج محتويات توعوية ملائمة للسياقات المحلية، وتعبئة الوسطاء الجماعاتيين والأئمة والمرشدات الدينيات، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية عبر مختلف الوسائط، بهدف تحسين الولوج إلى المعلومات والخدمات الصحية وتشجيع تبني الممارسات الصحية السليمة.

وتأخذ هذه المقاربة بعين الاعتبار المحددات المتعددة للسلوك الصحي، سواء المرتبطة بالمعرفة، أو بتأثير المحيط الأسري والاجتماعي، أو بإمكانية الولوج الجغرافي إلى الخدمات الصحية، من خلال تدخلات موجهة تستلزم تضافر جهود جميع المتدخلين لتجاوز هذه العوائق وتعزيز استفادة المرأة من الرعاية الصحية طوال مراحل الحمل والولادة وما بعدها.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تؤكد من خلال هذه الحملة، التزامها بمواصلة تنفيذ البرامج الوطنية المندمجة الرامية إلى تحسين صحة وتغذية الأم، وضمان انطلاقة صحية سليمة للأطفال منذ المراحل الأولى من الحياة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الصحة والتغذية والمساهمة في التنمية البشرية بالمملكة.

(ومع:06 أبريل 2026)