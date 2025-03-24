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Ministère de la Santé et de la Protection sociale: Reprise de la distribution régulière de méthadone dans les centres de santé spécialisés

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت 22 مارس، عن استئناف التوزيع العادي لدواء الميثادون بالمراكز الصحية المتخصصة بالمملكة، بعد تجاوز الاضطرابات التي شهدها تموينه.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه تم اليوم تزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكمية كافية من هذا الدوار، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي بفضل تعبئة الوزارة وشركائها، ومن خلال التعاون الدولي الهادف إلى تأمين مصادر تموين، مشيرا إلى أنه تم توفير مخزون كاف يلبي احتياجات المرضى، مما يعكس التزام الوزارة بضمان استمرارية العلاجات الأساسية.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل جهودها لتحسين تدبير المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان توفر دائم لدواء الميثادون وتفادي أي اضطرابات مستقبلية.

(ومع: 23 مارس 2025)
 

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