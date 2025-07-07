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ABH de la Moulouya : Campagne de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les lacs de barrages

أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية، منذ بداية شهر يوليوز الجاري، حملة تحسيسية حول مخاطر السباحة في بحيرات السدود على صعيد الحوض.

وتتوخى هذه الحملة، وفق بلاغ للوكالة، تحسيس وتوعية الساكنة المجاورة لبحيرات السدود بحوض ملوية، وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام، بخطورة المغامرة بالسباحة فيها، وما ينجم عن ذلك من إزهاق للأرواح.

وذكر المصدر ذاته، أن هذه الحملة التحسيسية، المنظمة تحت شعار "حقينة السد ماشي بلاصة ديال السباحة، راه خطر على حياتنا"، وبتعاون مع السلطات المحلية، والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وفعاليات المجتمع المدني، تأتي وعيا من الوكالة بأهمية القيام بمثل هذه العمليات التحسيسية على صعيد الحوض، ومن أجل تحذير المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

وأشار البلاغ إلى أنه بحلول فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ عدد من المواطنين لبحيرات السدود قصد السباحة، دون مراعاة للخطر الذي يتهدد سلامتهم وحياتهم، موضحا أن هذه البحيرات بالرغم من أنها توحي في الظاهر بكونها أماكن آمنة، إلا أن الاستحمام والسباحة بها يشكلان خطرا كبيرا على المواطنين دون اعتبار للسن أو للخبرة في مجال السباحة.

وأضاف أن بحيرات السدود تتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الأوحال تجذب إلى الأسفل، وبالتالي يصبح الصعود لمستوى الماء أمرا مستحيلا؛ مما ينتج عنه خسائر في الأرواح.

(ومع: 07 يوليوز 2025)  
 

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